llary Blasi, frecciatina a Totti/ Davanti al negozio dei Rolex, mano che arraffa e…”

Ilary Blasi, la frecciatina a Totti scatena il web

Pochi secondi sono bastati a Ilary Blasi per lanciare una frecciatina a Francesco Totti dopo mesi di silenzio in cui si è limitata a mostrarsi serena e sorridente sui social. Oggi, però, mentre si dirigeva all’appuntamento con un’amica, Ilary si è fermata davanti ad un negozio Rolex girando un video di pochi secondi. Bellissima, biondissima e con un trucco perfetto, Ilary sorride davanti alla telecamere. Prima di calarsi gli occhiali da sole sugli occhi, la conduttrice non resiste e si lascia andare ad un gesto che ha reso virale il video.

Totti e Noemi Bocchi allo scoperto: prima foto insieme/ Spunta il gesto di Ilary per l'ex: "I tre figli…"

Ilary, infatti, arraffa la mano mimando lanciando così una frecciatina a Totti che, nell’intervista al Corriere della Sera, le aveva lanciato un’accusa relativa proprio ai Rolex. Dopo essere rimasta in silenzio preferendo non replicare, stavolta ha deciso di rispondere con una frecciatina divertente, ma anche velenosa.

Alex Nuccetelli, "Ilary non rispettava Francesco e si negava"/ Fan spiazzati e...

Le parole di Totti su Ilary e i Rolex

La replica che i fan di Ilary Blasi aspettavano dopo aver letto le parole di Totti è arrivata oggi con un video sui social che è diventato immediatamente virale. Ma cosa aveva detto l’ex capitano della Roma al punto da aver provocato la reazione al veleno di Ilary con cui ha condiviso vent’anni della sua vita formando una famiglia con la nascita dei figli Christian, Chanel e Isabel.

Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… (Totti sorride) Ma non c’è stato verso. E non è finita”, le parole di Totti.

"Ilary Blasi non ha chiesto 1 euro a Totti"/ Avv Simeone "Notizie false diffuse per…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA