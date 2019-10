Lloris, infortunio choc: braccio rotto/ Video Tottenham: necessaria maschera ossigeno

Brutto infortunio per Hugo Lloris nel corso della sfida odierna tra Brighton e Tottenham. La partita del numero uno degli Spurs è durata appena 3 minuti: su cross dalla sinistra di Gross, l’ex Lione non riesce a bloccare il pallone e cade malissimo sul braccio sinistro, che compie un movimento innaturale. Sull’azione è arrivato il vantaggio della formazione di casa, rete realizzata dal francese Maupay, ma tutta l’attenzione è andata al portiere di Mauricio Pochettino: la diagnosi è chiara, braccio rotto. Attimi di paura al Falmer Stadium, con lo staff sanitario della compagine londinese che ha richiesto l’intervento in campo della barella e della maschera d’ossigeno: troppo il dolore patito dal numero 1 della Nazionale francese, trasportato in ospedale dopo cinque minuti di apprensione. Una giornata nera per gli Spurs, visto che la gara è terminata 3-0 per Connelly e compagni.

INFORTUNIO LLORIS DURANTE BRIGHTON-TOTTENHAM: IL VIDEO

Mister Pochettino non ha potuto fare altro che ricorrere al primo cambio dopo 3’: al suo posto è entrato l’argentino Gazzaniga. Secondo quanto riporta la stampa inglese, Hugo Lloris potrebbe restare fermo ai box per tre mesi: attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, con l’estremo difensore che sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti strumentali. Intervenuto in conferenza stampa nel post-gara, il manager del Tottenham non ha usato mezzi termini per commentare la situazione: «Dobbiamo aspettare, ma non credo che la situazione sia buona: lo abbiamo visto tutti, dal campo al momento della caduta». E l’infortunio patito da Lloris ha complicato le cose, come spiegato poco dopo: «Ha influenzato la gara, non togliamo meriti al Brighton ma tutto questo ha avuto un impatto enorme. Voglio chiedere scusa ai tifosi e ringraziarli per i loro sforzi».





