La Juventus si appresta a rinforzare ulteriormente la difesa di Thiago Motta con il colpo Lloyd Kelly: è vicino l’accordo con il Newcastle per il trasferimento del difensore, che dovrebbe sottoporsi alle visite mediche lunedì. Dopo aver valutato diversi giocatori, la società bianconera ha deciso di puntare sul calciatore inglese, con alle spalle una storia calcistica molto particolare. Si tratta di un centrale che può agire anche da esterno sinistro, una duttilità che potrebbe tornare utile all’allenatore bianconero in un momento delicato della stagione, considerando anche le numerose defezioni patite finora.

Infatti, l’infortunio di Bremer e l’uscita di Danilo hanno spinto Giuntoli a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi in difesa, così dopo Alberto Costa e Renato Veiga è il turno di Lloyd Kelly. Un affare per il Newcastle, che lo aveva preso in estate a parametro zero dal Bournemouth. Con i Magpies il difensore stava vivendo una stagione da comprimario, ora ha una nuova chance.

CHI È LLOYD KELLY: LA CARRIERA E LE SIRENE ITALIANE

Il calciatore classe ’98 ha fatto una lunga gavetta per giocare nel calcio che conta. A cambiargli la carriera l’intuizione di Eddie Howe, allenatore del Newcastle, che lo scelse quando guidava il Bristol City. Questo è il club con cui il 26enne esordì nel 2017, disputando 48 partite in Championship e segnando due gol. Due anni dopo è passato al Bournemouth, trovando però poco spazio in Premier League anche per via di alcuni problemi fisici, ma diventando poi titolare in Championship.

Quindi, la chiamata di Howe al Newcastle. Descritto come un ragazzo con la testa sulle spalle e con la mentalità da leader, anche per via dell’infanzia complicata che ha alle spalle, Lloyd Kelly è stato anche un punto di riferimento dell’Under 21 dell’Inghilterra. Con i fratelli Marcus e Mary da bambino girò tra diverse case famiglia, poi ha realizzato il sogno di giocare a calcio e ora punta al grande salto di qualità con la Juventus. L’Italia sembra nel suo destino, visto che in passato era finito nel mirino del Milan.

