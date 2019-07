Lo Celso al Napoli?/ Nome nuovo per Ancelotti: prima offerta al Betis Siviglia

Giovani Lo Celso è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: il fantasista argentino è finito nel mirino del club partenopeo per potenziare il reparto avanzato a disposizione di Carlo Ancelotti, suo grande estimatore. Dopo le beffe Nicolas Pepè e James Rodriguez, la dirigenza azzurra sta monitorando diversi profili e, secondo quanto risulta a informabetis.com, Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una prima offerta per il suo cartellino, appena riscattato dal Betis Siviglia. Da tempo accostato al Tottenham, l’ex Paris Saint Germain è pronto per il salto di qualità dopo un’ottima stagione in Liga con la maglia biancoverde: 32 presenze, 9 gol e 5 assist, numeri da capogiro per uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale. E spuntano anche i primi dettagli sull’offerta fatta dal Napoli…

GIOVANI LO CELSO NAPOLI: LE ULTIME NOTIZIE

Il portale spagnolo aggiunge che Lo Celso avrebbe anche già parlato con Carlo Ancelotti, che lo avrebbe spinto a sposare la causa napoletana. Cresciuto nel Rosario Central, il classe 1996 ha trovato molto spazio in Nazionale nell’ultima Copa America ed è pronto a diventarne un punto fermo: le sue qualità sono fuori discussione e proprio per questo motivo de Laurentiis fiuta l’affare. Il Betis Siviglia negli scorsi giorni ha chiuso l’acquisto di Nabil Fekir dall’Olympique Lione, considerato l’erede perfetto di Lo Celso, non ci resta che attendere novità sull’asse Napoli-Siviglia: calciomercato.it evidenzia che nell’offerta formalizzata è previsto l’inserimento dell’attaccante polacco Arek Milik, da tempo nel mirino della formazione di Liga. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, gli azzurri mettono il piede sull’acceleratore…

