Lo chiamavano Bulldozer/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (13 marzo)

Questa sera, sabato 13 marzo, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda il film “Lo chiamavano Bulldozer”. Gli interpreti principali sono Bud Spencer, Nando Paone, Raimund Harmstorf e Ottaviano Dell’Acqua. “Lo chiamavano Bulldozer” è stato prodotto nel 1978. A dirigere questa commedia sportiva è Michele Lupo, regista molto conosciuto per aver diretto “Colpo maestro al servizio di Sua Maestà britannica” e “Amico, stammi lontano almeno un palmo”. Le canzoni, che si sentono in questo lungometraggio, sono state scritte da Guido De Angelis, che ha realizzato quasi tutte le musiche della serie de “Il Maresciallo Rocca” con Gigi Proietti.

Lo chiamavano Bulldozer, la trama del film

Bulldozer è un ex giocatore di football americano, che ha improvvisamente lasciato la carriera sportiva senza dare spiegazioni. Un giorno, Bulldozer è costretto ad attraccare la sua imbarcazione nel porto di Livorno. La sua barca, infatti, ha subito un danno al motore, a causa di uno scontro con un sommergibile. Nella città toscana, l’ex giocatore incontra alcuni militari agli ordini del sergente Kempfer che si divertono a bullizzare i giovani locarli. Bulldozer sfida Kempfer a braccio di ferro, sconfiggendolo miseramente. Il sergente, adirato per la sconfitta, fa in modo di non dare a Bulldozer il pezzo di ricambio utile per riparare la sua imbarcazione. Un giorno, un gruppo di giovani bullizzati dai militari di Kempfer, chiede a Bulldozer di allenarli, per aiutarli a vincere la partita di football contro gli uomini del sergente. L’ex giocatore, in un primo momento rifiuta, ma poi decide di allenare i ragazzi, per permettere loro di vendicarsi dei numerosi soprusi subiti. Nel corso della partita, Bulldozer decide ad un certo punto di scendere in campo per aiutare i suoi giocatori.



