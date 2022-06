Lo chiamavano Bulldozer/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer

Lo chiamavano Bulldozer, film di Rete 4 diretto da Michele Lupo

Lo chiamavano Bulldozer sarà trasmesso oggi, 25 giugno, dalle ore 21:25, dunque in prima serata, su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene al genere commedia e azione e che ha debuttato in tutti i cinema italiani durante l’anno 1978. Questo film è stato diretto da Michele Lupo mentre la sceneggiatura è stata scritta da Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia.

All’interno del cast del film sono presenti alcuni attori molto famosi in Italia come Bud Spencer, Raimund Harmstrof, Ottaviano dell’Acqua, Nando Paone, Enzo Santaniello, Marco Stefanelli, Giovanni Vettorazzo, Gigi Reder e Piero del Papa. Le musiche del film sono state composte da Guido De Angelis e Maurizio De Angelis mentre la fotografia è stata messa a punto dal professionista Franco di Giacomo.

Lo chiamavano Bulldozer, la trama del film

Bulldozer, così viene chiamato il protagonista del film Lo chiamavano Bulldozer, è un ex atleta ormai andato in pensione. Precisamente, Bulldozer era un giocatore di Football Americano, dunque possiede delle doti fisiche interessanti. Il suo corpo è enorme ma nonostante la sua stazza dimostra di avere un animo gentile. Ora Bulldozer si è ritirato e ha deciso di vivere una vita solitaria e libera da qualsiasi schema su una barca. Visita ogni parte del mondo e arriva anche in Italia.

Precisamente, si ferma a Livorno e qui assiste a un episodio molto singolare. Alcuni uomini del sergente Kempfer, che fanno parte della marina militare USA di stanza in Italia, compiono atti di bullismo nei confronti di ragazzi. Bulldozer non tollera questo comportamento perché lui ha un animo buono e odia le ingiustizie. A questo punto, Bulldozer non perde l’occasione di sfidare a braccio di ferro il sergente e i comandanti, riuscendoli a battere senza alcun problema. Da allora, il giocatore di Football Americano diventa l’idolo dei giovani e si darà battaglia in diverse occasioni con i militari americani che vogliono sconfiggerlo in qualsiasi modo possibile.

