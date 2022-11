Lo chiamavano trinità…/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Lo chiamavano trinità…, film di rete 4 diretto da E.B. Clucher

Lo chiamavano trinità… è un film cult di E.B. Clucher (pseudonimo di Enzo Barboni), che si è occupato della sceneggiatura e della regia. In onda oggi, giovedì 12 novembre, a partire dalle 21:25 su Rete 4, la pellicola del 1970 è una vera e propria pietra miliare, seppur con tratti spiccatamente comici, del genere noto col nome di Spaghetti western: film di produzione e lingua italiana ambientati nel far west americano.

Oltre al leggendario duo di attori protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, nella cultura di massa è rimasta scolpita anche la colonna sonora a cura di Franco Micalizzi, con l’iconica melodia della canzone Trinity. Il brano è cantato da Annibale Giannarelli e vede anche la partecipazione di Alessandro Alessandroni, che ne ha registrato il fischio divenuto celeberrimo tanto da essere riproposto nel film di Quentin Tarantino Django Unchained.

Lo chiamavano trinità…, la trama del film

In Lo chiamavano trinità… Bud Spencer e Terence Hill interpretano due noti fratelli fuorilegge di straordinaria bravura con le armi da fuoco e nella lotta a mani nude. I due, chiamati rispettivamente Bambino e Trinità, si ritrovano a coprire i ruoli di sceriffo e vice sceriffo in una piccola cittadina nel west, dopo che Bambino si è battuto con il vero sceriffo rubandogli il distintivo e lasciandolo vagare nel deserto. In una valle poco lontano vive una comunità di mormoni, gente pacifica e pronta a condividere ciò che hanno con ogni visitatore.

Da qualche tempo i mormoni subiscono le angherie del maggiore Harriman, che vuole appropiarsi dei loro appezzamenti di terra, e di Mezcal, un bandito messicano che si approfitta della loro natura non violenta e altruista – tutto questo nonostante gli ammonimenti dei due protagonisti che sono dovuti ricorrere anche alle mani. A tal proposito, il maggiore Harriman assume due professionisti per togliere di mezzo i due, ma in un duello con Trinità i sicari ne escono sconfitti e si danno alla fuga. Nel mentre, bambino è in attesa di due suoi soci, coi quali ha da tempo in programma un furto di cavalli, ma nel frattempo viene a sapere che il vero sceriffo della città è sulle sue tracce.

Dopo un battibecco col fratello, Trinità decide di andare a vivere coi mormoni, intenzionanto a sposarsi con Sarah o Giuditta, due ragazze della comunità. Arrivato nella valle, però, incontra i compagni di malefatte del fratello Faina e Timido, oltre a scoprire che il maggiore Harriman e Mezcal stanno unendo le forze per battersi con loro e coi mormoni. Tornato dal fratello, dunque, tutti e quattro si accordano per prepararsi all’attacco, insegnando ai pacifici mormoni a combattere. Dopo aver rubato con l’inganno un’ingente quantità di cavalli al maggiore, i protagonisti e i contadini si battono con gli uomini di Harriman e di Mezcal uscendone vincenti. Qui, le strade dei due fratelli sembrano destinate a dividersi, salvo il carattere imprevedibile di Trinità che lascia intuire un finale diverso.











