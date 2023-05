Lo Cicero choc contro Nathaly Caldonazzo/ “Mi hanno detto che è pericolosa e cattiva”

Lo Cicero fa una rivelazione pesante su Nathaly Caldonazzo: le sue parole

Nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo sono stati protagonisti di un’altra accesa lite. Dopo la puntata il naufrago, in confidenza a Corinne, ha svelato alcune rivelazioni piuttosto pesanti sulla showgirl.

Nathaly Caldonazzo "mia figlia ha dovuto superare situazioni brutte"/ Poi la sorpresa all'Isola dei Famosi!

Come riporta Biccy, Lo Cicero ha dichiarato: “Io ho ricevuto telefonate che mi hanno detto ‘quella è pericolosissima, pericolosa e cattiva stai attento’. E infatti è falsa, cattiva e pericolosa, quindi avevano ragione. […] Sta dicendo una serie infinita di falsità e fa un gioco sporco. Se lei continua io dirò solo una parola che la distruggo, sì la distruggo, la distruggo a vita” ha affermato.

Nathaly Caldonazzo accusa Andrea Lo Cicero all'Isola 2023/ "Mi ha detto testa di caz*o, maleducato!"

Corinne Clery conferma le voci su Nathaly Caldonazzo: “Mi hanno detto stai attenta”

E’ risaputo che tra Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo non scorra buon sangue; i due hanno avuto diversi scontri all’Isola dei Famosi. La stessa Corinne Clery ha avuto delle liti con la naufraga e ha confermato alcune delle rivelazioni fatte dal naufrago sul conto della showgirl.

Come riporta Biccy, Corinne dichiara: “Anche a me hanno detto cose, persone che la conoscono. No, non che è pericolosa. A me hanno detto ‘stai attenta’, degli amici e delle persone… e io ho detto ‘ma perché mi dite questo??. Io non ho creduto e non me l’aspettavo. Io la conoscevo bene nel lavoro, ma non umanamente. La conosco da 20 anni, ma non siamo mai state grandi amiche”. Come reagirà Nathaly Caldonazzo quando verrà a conoscenza delle dichiarazioni dei suoi compagni? La tensione per la stanchezza e la fame in Honduras si fa sempre più importante predisponendo i naufraghi a continue discussioni. Come andrà a finire?

Vladimir Luxuria attacca Andrea Lo Cicero all'Isola 2023/ "Parli alle spalle, ti è caduta la maschera!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA