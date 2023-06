Lo Cicero furioso con Helena all’Isola: “Cretinetta e maleducata, non capisce un cazz*”/ Lei: “Vaffanc*lo”

Dura lite tra Andrea Lo Cicero e Helena Prestes: volano parole forti all’Isola dei Famosi 2023

Continuano ad inasprirsi i rapporti all’Isola dei Famosi 2023 tra Helena Prestes e il resto dei naufraghi. È però Andrea Lo Cicero ad accendere con la modella brasiliana uno scontro senza esclusione di colpi, durante il quale volano parole molto pesanti. Tutto nasce dalla distribuzione del cibo: a fare le ciotole c’è Mazzoli e, quando arriva il turno di Helena, Andrea urla “Raso!”, riferendosi alla porzione.

Helena ha inteso che il gesto di Lo Cicero fosse uno sgarro a lei, ma quando Andrea ha cercato di spiegarle che è così per tutti, perché dopo ci saranno altri giri di riso per ognuno, lei è andata via senza ascoltarlo. “Maleducata!” ha allora tuonato Lo Cicero, accusandola di non ascoltare. “Maleducato sei tu, non mangio più con te, vaffanc*lo!” è stata la risposta di Helena. Anche Andrea poco dopo si è poi sfogato con Mazzoli e Fabio dei Jalisse: “Vedi la cretinetta che non ha capito, non capisce un cazz*, non ha capito nulla, uno gli deve insegnare l’abc!” Helena si è invece sfogata in confessionale: “Io non riuscivo a mangiare perché non mi sono sentita a mio agio”, ha ammesso.

Successivamente anche Andrea Lo Cicero ha affidato il suo sfogo contro Helena alle telecamere dell’Isola: “Ma perché non vai via? Hai voluto il fuoco, stai là! Ti abbiamo dato tutto quello che ti serve. Non puoi stare con due piedi in una scarpa, non esiste! – è sbottato – Nella vita bisogna prendere delle decisioni, che fanno male, ma bisogna prenderle, bisogna essere coerenti, tu sei incoerente!” La lite tra Helena e Andrea è poi proseguita, con la modella che lo ha accusato: “Falso sei tu e umili le persone!“

Parole di fronte alle quali Andrea ha infine perso le staffe: “Fai la vittima, falsa! – è sbottato contro Helena, concludendo – Quando ci sono delle persone che vogliono far passare gli altri per quello che non sono e loro sono sempre santarellini, mi dispiace ma mi fa girare le scatole! Io ho sempre dimostrato di essere una persona corretta, fin dall’inizio.”











