Lo Hobbit, prequel “Il signore degli anelli”/ Quando andrà in tv?

Lo Hobbit, è il prequel de “Il signore degli anelli“, la trilogia della saga cinematografica che si concluderà lunedì 11 maggio 2020 con la messa in onda de “Il ritorno del Re” su Italia 1. I film, ispirati ai romanzi fantasy di successo di opere di J. R. R. Tolkien, hanno nuovamente conquistato l’attenzione dei telespettatori che con il concludersi della trilogia diretta da Peter Jackson si domandano se il prequel andrà in televisione. Non è dato saperlo, anche se al momento non è prevista la programmazione dei film prequel della saga fantasy. Lo Hobbit è la trilogia prequel de Il Signore degli Anelli composta da tre film: “Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato”, “Lo Hobbit – La desolazione di Smaug” e “Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate”. Tutti diretti da Peter Jackson, regista anche della trilogia de “Il signore degli anelli”, le pellicole raccontano cosa è successo prima della Terra di Mezzo.

Lo Hobbit, i film prequel de Il Signore degli Anelli

Il primo film “Un viaggio inaspettato“, scritto da Peter Jackson con la collaborazione di Fran Walsh, Philippa Boyens e Guillermo del Toro, è tratto dalla prima parte del romanzo dal titolo “Lo Hobbit” di J. R. R. Tolkien ed è stato accolto molto bene dalla critica e dal pubblico. Basti pensare che la pellicola è stata candidata a tre Premi Oscar e ha incassato la cifra record di 1,21 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel primo capitolo ritroviamo Bilbo Baggins invecchiato e intento a raccontare la sua vita nel Libro Rosso in modo che il nipote Frodo possa conoscere la sua storia. La storia si apre con il regno di Erebor, roccaforte dei nani Thrór e delle grandi richezze. L’arrivo del drago Smaug cambia tutto visto che, una volta attaccata la città di Dale, il drago conquista il regno costringendo i nani a darsi alla fuga. Bilbo nelle sue memorie racconta anche dell’incontro con Gandalf il Grigio che, dopo una lunga opera di convincimento, riesce a farlo partire con la compagnia di Thorin Scudodiquercia con l’obiettivo di riconquistare il regno di Thrór dal drago Smaug. Nel cast del primo prequel de Il Signore degli Anelli troviamo: Ian McKellen nel ruolo dello stregone Gandalf, Elijah Wood nei panni di Frodo, Cate Blanchett in quelli Galadriel, Christopher Leein intepreta Saruman e infine Andy Serkis è la creatura Gollum.



