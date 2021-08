Lo scandalo Kennedy, Rai 3/ Una storia che ha commosso il mondo intero

Lo scandalo Kennedy, film diretto da John Curran

Lo scandalo Kennedy va in onda su Rai 3 nella serata di oggi, sabato 21 agosto 2021, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico per la regia di John Curran. A impersonare Ted Kennedy è l’attore australiano Jason Clarke, mentre la parte della stagista Mary Jo Kopechne è stata affidata a Kate Mara. Il cast riserva molte sorprese, per esempio la parte Joe Kennedy è stata offerta a Bruce Derne, mentre Clancy Brown veste i panni di Robert McNamara: la stessa parte la rivedremo nel film diretto da Spielberg – The Post -. Sono molte le pellicole dedicate alla famiglia Kennedy che affascina sempre il pubblico, anche questo film lascia con il fiato sospeso e molte domande senza risposte.

Basta ricordare la pellicola – Jackie – interpretata magistralmente da Natalie Portman: un film ben realizzato e raccontato, ma lasciato troppo presto nel dimenticatoio, anche in questa pellicola appare Ted Kennedy, interpretato in questo caso da Gaspard Koenig.

Lo scandalo Kennedy, la trama

Leggiamo la trama de Lo scandalo Kennedy. Siamo nel 1969, la storia riguarda Ted Kennedy il fratello minore di John Fitzgerald Kennedy, che nel 1963 perse la vita a causa di un attentato e di Bobby Kennedy sfortunatamente anche lui assassinato l’anno prima. Ted viene coinvolto in un brutto incidente d’auto mentre si trova nello stato del Massachusetts, precisamente sull’isola di Chappaquiddick. Kennedy è alla guida della sua auto, quando per distrazione o disattenzione perde il controllo dell’autovettura, finendo in un fiume.

Dall’impatto la stagista Mary Jo Kopechne, che lo accompagnava durante il viaggio, perde la vita, ted riesce ad uscire dalla macchina e abbandona la donna al suo destino e si allontana dal luogo dell’incidente. Chiamerà la polizia solo dieci ore dopo l’impatto. Da questa storia ne seguirà uno scandalo, perché in molti si chiedono come mai non abbia dato l’allarme subito. Ted sarà costretto a ritirare la sua candidatura da Presidente americano programmata per il 1972. La vicenda è rimasta poco chiara, tanto da farla diventare un film con il titolo originale – Chappaquiddick – in Italia venne tradotto in – Lo scandalo Kennedy -.

Video, il trailer del film “Lo scandalo Kennedy”

