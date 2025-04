Lo sceriffo senza pistola, film su Rete 4 diretto Michael Curtiz

Domenica 13 aprile 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.50, la commedia western intitolata Lo sceriffo senza pistola. Titolo originale The Boy from Oklahoma, questa pellicola è stata prodotta nel 1954 e si ispira ad una storia breve pubblicata dallo scrittore Michael Fessier sul The Saturday Evening Post.

La regia è nelle mani di Michael Curtiz, film maker entrato nella storia cinematografica grazie a progetti quali La leggenda di Robin Hood (1938), Gli angeli con la faccia sporca (1938), Casablanca (1942) e Bianco Natale (1954).

La colonna sonora è invece realizzata da Max Steiner, compositore con cui il regista ha collaborato in ben 14 film, tra cui il famosissimo Casablanca che gli permise di ottenere una nomination agli Oscar.

Nei panni dello sceriffo Tom Brewster, l’attore Will Rogers Jr., nel suo primo lavoro per il grande schermo. Con lui la collega Nancy Olson, che era già stata diretta da Curtiz tre anni prima in Stringimi forte tra le tue braccia. Nel cast anche: Lon Chaney Jr., Anthony Caruso, Wallace Ford, Clem Bevans, Merv Griffin e Louis Jean Heydt.

La trama del film Lo sceriffo senza pistola: la mente anziché la pistola per risolvere i problemi

Lo sceriffo senza pistola segue le avventure dello sceriffo Tom Brewster, un uomo dall’animo nobile, fedele ai suoi principi e dedito al proprio lavoro. Un giorno Brewster decide di raggiungere la cittadina di Blue Rock, per concludere i suoi studi in legge e dove spera di finire di scrivere la sua tesi di laurea.

La città è impegnata nei festeggiamenti per l’elezione del sindaco, Barney Turlock, un brav’uomo amato da tutti. È proprio Turlock a proporre al protagonista di restare in città come sceriffo, ruolo rimasto scoperto a causa della morte del responsabile.

Nonostante Brewster non sia del tutto convinto, viene spinto dal suo animo generoso ad accettare l’offerta. L’uomo decide di impegnarsi al massimo nel suo nuovo lavoro e, come primo compito, si mette sulle tracce degli assassini del suo predecessore, in una missione che lo porterà ad affrontare non pochi pericoli.