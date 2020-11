Lo sceriffo senza pistola/ Su Rete 4 il film con Will Rogers Junior (7 novembre)

Lo sceriffo senza pistola va in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 novembre, alle ore 16.40. Se avete voglia di un classico western made in Usa non perdetevi questo film girato nel 1954 per la regia di Michael Curtiz e prodotto dalla Warner Bros il film è uscito nelle sale con il titolo originale di The Boy from Oklahoma e si basa su un racconto breve scritto da Micheal Fessier ed apparso sul prestigioso The Saturday Evening Post. I principali interpreti di questo western, ambientato nello stato americano del New Mexico, sono Will Rogers Junior nel ruolo dello sceriffo Tom Brewster, Nancy Olson nella parte di Katie Brannigan e Lon Chaney Junior che presta il volto a Charlie il pazzo.

Lo sceriffo senza pistola, la trama del film

Lo sceriffo senza pistola racconta avventure e disavventure di Tom Brewster, sceriffo tranquillo ed integerrimo che sta per conseguire la laurea in giurisprudenza ed ama usare la diplomazia piuttosto che la forza per risolvere le questioni, anche delicate, che si trova ad affrontare nel suo ruolo. Un giorno Tom decide di recarsi nella località di Blue Rock per completare il suo percorso di studi e qui fa amicizia con il sindaco Barney Turlock, che è alla ricerca di un nuovo sceriffo per la città: recentemente infatti è morto in circostanze misteriose il precedente sceriffo ed occorre trovare un degno sostituto. Inizialmente Brewster declina l’incarico ma presto, per cause di forza maggiore, deciderà di cogliere questa opportunità che per prima cosa lo porterà ad indagare sulla morte del suo predecessore scoprendo elementi poco chiari ed inquietanti. Tom si farà apprezzare da tutti proprio per il mix di doti che lo caratterizza: gentile, incorruttibile, deciso e tutto di un pezzo, un vero e proprio sceriffo senza pistola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA