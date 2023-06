Lo Sceriffo senza pistola/ Will Rogers jr. nel film western, in onda su Rete 4, oggi domenica 25 giugno

Domenica 25 giugno Rete 4, nel primo pomeriggio alle ore 17, manda in onda Lo Sceriffo senza pistola, un tipico film western di produzione statunitense del 1954.

Alcuni tratti della vicenda potrebbero essere definiti addirittura una commedia perché ci sono elementi che risultano abbastanza ironici, pur seguendo un canovaccio assolutamente caratteristico per il genere di riferimento western.

Le ragazze nel pallone 4/ Il nuovo capitolo della saga con Ashley Benson su Italia 1, oggi 25 giugno 2023

Lo Sceriffo senza pistola, il cast

La regia del film Lo Sceriffo senza pistola è affidata a Michael Curtiz, candidato all’Oscar per Capitan Blood, Quattro figlie, Gli angeli con la faccia sporca e Ribalta di Gloria, insignito del titolo di miglior regista all’Oscar per Casablanca. È stato candidato poi alla mostra di Venezia con due film, ovvero Black Fury e L’uomo di bronzo, con una lunga serie di lavori alle spalle che abbracciano un periodo che va dal 1912 al 1962. Nel cast recitano Will Rogers Jr., l’attrice statunitense Nancy Olson, Lon Chaney Jr., Anthony Caruso e Wallace Ford.

Il colore della libertà/ Rai 3 inaugura il ciclo XX secolo: l'America razzista, oggi, venerdì 23 giugno 2023

Lo Sceriffo senza pistola, la trama

La trama de Lo Sceriffo senza pistola vede come protagonista Tom Brewster, sceriffo interpretato da Will Rogers Jr. L’uomo è onesto, retto e molto gentile. I tratti caratteriali sono proprio quelli della persona affidabile, che sta per completare il percorso di studi proprio con la laurea in legge. A complicare le cose sarà proprio lo spostamento verso Blue Rock, la zona dove è previsto il coronamento del percorso di laurea e il termine degli studi. La città è tutta in fermento perché è stato eletto da poco un nuovo sindaco.

Il primo cittadino è amato dalla popolazione e si chiama Barney Turlock (interpretato da Anthony Caruso). Siamo nel 1878 e, sperando nell’ingenuità di Tom, il sindaco decide di proporlo come nuovo sceriffo.

Indiana Jones e il tempio maledetto/Harrison Ford ritorna nel film in onda su Italia1 oggi 24 giugno 2023

La persona che ricopriva precedentemente l’incarico era deceduta improvvisamente, perciò il primo cittadino aveva iniziato a parlare con Tom informandolo proprio che stava selezionando un nuovo sceriffo in grado di sostituire quello vecchio in maniera impeccabile. Dopo una prima analisi, il sindaco sceglie Tom come nuovo sceriffo. Tom inizialmente esita e non accetta subito l’incarico ma alcune circostanze lo metteranno di fronte alla necessità irrinunciabile di dire di sì. Diventerà dunque lo sceriffo della cittadina e si metterà convintamente a lavorare senza sosta. Il primissimo incarico che verrà assegnato a Tom sarà proprio quello di indagare sulle reali motivazioni del decesso del vecchio sceriffo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA