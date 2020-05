Lo Schiaccianoci/ Su Italia 1 il film con John Turturro (oggi, 15 maggio 2020)

Pubblicità

Lo Schiaccianoci va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata in Gran Bretagna nel 2010 con soggetto tratto dal celebre balletto Lo schiaccianoci di Tchaikovsky mentre la sceneggiatura è stata rivista da Chris Solimine e Andrej Koncalovskij. La regia di questo film è affidata allo stesso Koncalovskij, il montaggio è stato eseguito da Mathieu Belanger e Andrew Glen e le musiche della colonna sonora sono di Eduard Artemiev e Tim Rice. Nel cast sono presenti tra gli altri Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro, Frances de la Tour, Richard E. Grant, Charlie Rowe e Aaron Michael Drozin.

Lo Schiaccianoci, la trama

In Lo Schiaccianoci ci troviamo a Vienna nell’anno 1920 ed in particolare nella notte di Natale. Al riparo dal freddo e dal gran quantitativo di neve caduta sulle strade ci sono Mary e il suo piccolo fratellino in attesa della visita consueta del loro zio Albert. Come ogni anno lo zio è pronto a rendere maggiormente felice questa festività con un piccolo ma gradito regalo. In particolare per la giovane Mary è arrivato una bellissima casa delle bambole al cui interno peraltro ci sono diversi personaggi tra cui uno schiaccianoci che cattura immediatamente l’attenzione della ragazza anche perché a forma che ricorda un uomo. Contenta per il regalo, Mary va a dormire in attesa che si faccia giorno e che quindi possa festeggiare insieme al resto della propria famiglia il Natale.

Durante la notte però succede un vero e proprio miracolo in quanto lo schiaccianoci prende vita e soprattutto la guiderà in un’incredibile avventura tra canti e balli natalizi. I due diventano più piccoli il che permette loro di poter risalire l’albero di Natale presente nel soggiorno della casa e quindi di andare a far visita alla regina delle nevi che peraltro è depositaria dell’incredibile leggenda e storia riguardante lo schiaccianoci. La regina mette a conoscenza la giovane Mary che lo schiaccianoci in realtà era prima un principe in carne e ossa che è stato vittima di un terribile sortilegio da parte della regina dei topi. Insomma Mary darà tutto il proprio supporto allo schiaccianoci per poter finalmente spezzare quel terribile sortilegio che gli ha imposto una vita molto differente da quella che lui avrebbe meritato e sempre sognato.

