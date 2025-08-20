Lo scrittore norvegese Andreas Masvie racconta la conversione da luterano a cattolico e la crescita della Chiesa nel paese che segna un cambiamento

Il giornalista norvegese Andreas Masvie, autore di numerose pubblicazioni e saggi tra cui un libro sull’eutanasia, pubblicato proprio nel periodo delle pressioni per l’introduzione di una legge sul tema, ha annunciato da poco la sua conversione da luterano a cattolico.

Una scelta compiuta, come ha dichiarato in una intervista a L’Avvenire, per avvicinarsi ancora di più alla verità e per conoscere Dio. Il processo che lo ha portato anche ad aggiungere al suo nome quello di Maria, come ha raccontato, è durato 10 anni, e ha coinvolto anche la moglie che ha deciso di affrontare insieme a lui il percorso, dopo il matrimonio celebrato con rito protestante.

UGANDA, IL VIAGGIO CHE CI HA CAMBIATO LA VITA/ Dalle perline alla Nutella, il miracolo della piccola Gift

Oggi lo scrittore vive ad Oxford ma continua a guardare, anche se da lontano, al cambiamento che la Norvegia sta attraversando, dopo anni di tradizione quasi “anticattolica” derivata da una clausola nella costituzione che vietava l’ingresso agli ebrei, ai gesuiti e agli ordini monastici fino al 1956. Ora però il paese sembra vivere una rinascita verso il cattolicesimo e la Chiesa, anche grazie si vescovi che sono subentrati come guida spirituale dei fedeli.

AUTOMOTIVE, DATI CHOC/ "-17,3%, mln di lavoratori a rischio, bisogna fare come gli agricoltori a Bruxelles"

Andreas Masvie: “L’eutanasia è un desiderio di morte che riflette la perdita di Dio”

La conversione dal luteranesimo al cattolicesimo di Andreas Masvie ha segnato, come racconta il giornalista, un momento molto importante della sua vita, una decisione che, in Norvegia appare strana per molte persone protestanti, abituate a guardare i cattolici come strani, e sottolinea: “Il cattolicesimo è strano ed estraneo agli occhi dei protestanti. Io stesso ho creduto per molto tempo che i cattolici fossero al massimo dei quasi-cristiani. E molti protestanti lo pensano ancora“.

QUALE PACE IN UCRAINA/ Due scenari: uno difficile da attuare, l'altro disastroso (per Kiev e Ue)

Parlando della reazione della sua famiglia di fronte alla sua scelta ricorda: “La mia famiglia mi ha trasmesso l’amore per Dio e per la rivelazione di Dio nelle Sacre Scritture. Ho cercato questo Dio insieme ai miei amici. Probabilmente non sarei diventato cattolico altrimenti“.

Masvie ha scritto un libro sull’eutanasia come simbolo della “volontà di morte e della perdita di Dio“, su questo tema aggiunge: “La pressione politica per liberalizzarla riflette un’epoca che ha perso il divino come orizzonte ultimo della vita e della morte, rendendo impossibile trovare un senso al dolore verso la fine della vita“.