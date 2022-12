Lo scudo dei Falworth/ Su Rete 4 il film con Tony Curtis e Janet Leigh

Lo scudo dei Falworth, film di Rete 4 diretto da Rudolph Maté

Lo scudo dei Falworth è un film del 1954 di genere epico e di avventura, che andrà in onda su Rete 4 oggi, 12 dicembre, a partire dalle ore 21.20. L’opera cinematografica è stata diretta da Rudolph Maté e prodotta da Robert Arthur e Melville Tucker per la Universal Studios. La sceneggiatura è stata curata da Oscar Brodney, la scenografia da Alexander Golitzen, Oliver Emert e Richard Riedel, mentre i costumi e il trucco sono stati affidati rispettivamente a Rosemary Odell e Bud Westmore.

La pellicola cinematografica è stata ripresa dal romanzo Men on Iron di Howard Pyle, e fa parte delle cinque opere cinematografiche girate da Tony Curtis e Janet Leigh durante il loro matrimonio. Tra gli attori principali del cast ci sono Tony Curtis, Janet Leigh, David Farrar, Barbara Rush, Herbet Marshall, Tonino Thatcher, Patrick O’Neal, Leo Britt, Gary Montgomery e Brett Halsey.

Lo scudo dei Falworth, la trama del film

Il film Lo scudo dei Falworth ha inizio con una battuta di caccia presso l’abitazione del Conte di Alban, a cui partecipa anche il re Enrico IV d’Inghilterra, il Conte di Alban e il suo amico Sir Robert. Avviene un incidente e il re per questo si ritira dalla caccia, intanto il Conte Alban si esprime con l’amico riguardo alla sua avversione verso il futuro re Enrico V d’Inghilterra.

Successivamente i due decidono di riposarsi in un vicino villaggio di campagna, dove risiede l’arciere Diccon con la famiglia, tra cui la figlia Meg. Sir Robert vorrebbe abusare di quest’ultima, che il fratello Myles vuole difendere. Quest’ultimo fugge dai soldati e viene inseguito, finché non trova rifugio presso la chiesa del Fratello Edward.

Riunitisi i due fratelli, apprendono la loro appartenenza alla casata del castello di Mackworth, poiché Edward mostra loro un anello con il simbolo della casata e una lettera di Lord Mackworth, in cui viene rivelato ai giovani di essere stati dati in protezione a Fratello Edward e a Diccon. Myles entra in possesso dell’anello, ma dovrà prestare attenzione, in quanto correrebbe il rischio di essere giustiziato.

Il giorno dopo i fratelli e Diccon mentre si stanno recando presso il castello di Mackworth, incontrano una donna in cerca di aiuto poiché inseguita da un uomo, ma si scopre che tutto ciò è una farsa e che la donna in realtà è la figlia del Duca Mackworth, ossia Lady Anne. Appena entrati nel castello, la famiglia si imbatte con alcuni membri del castello. Nel frattempo il Duca di Mackworth sta parlando con il principe Hal, futuro Enrico V, e gli consiglia di continuare a fingersi un ubriaco per nascondersi dai nemici, tra cui il Conte di Alban.

