Lo scudo dei Falworth/ Su Rete 4 il film con Tony Kurtis e Janet Leigh (11 novembre)

Lo scudo dei Falworth va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 11 novembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1954 dalla casa cinematografica della Universal International Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia di questa pellicola è stata curata da Rudolph Maté, il soggetto è tratto dal romanzo scritto da Howard Pyle intitolato Men on Iron mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Oscar Brodney. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans J. Salter, i costumi di scena sono stati disegnati da Rosemary Odell mentre gli effetti speciali portano la firma di Fred Knoth. Nel cast figurano tra gli altri Tony Curtis, Janet Leigh, David Farrar, Barbara Rush, Herbert Marshall, Torin Thatcher e Patrick O’Neal.

Lo scudo dei Falworth, la trama del film

In Lo scudo dei Falworth ci troviamo in Inghilterra durante il periodo medievale ed in particolar modo nei terreni della residenza del conte di Alaban. È una giornata di sole e in questo territorio il conte insieme ad un importante ospite come Enrico IV d’Inghilterra sta portando avanti una meravigliosa battuta di caccia durante la quale c’è anche la possibilità di socializzare letteralmente con un sovrano. Ad un certo punto il sovrano è costretto a tornare nei propri alloggi in virtù di un piccolo incidente che non gli permetterà di andare avanti. Il conte rimasto da solo nel proseguire la battuta di caccia insieme ad alcuni importanti altri ospiti tra cui Robert manifesta un certo dissenso nei confronti di quello che è il principe e che soprattutto sarà in futuro il nuovo sovrano con il nome di Enrico V d’Inghilterra. Ad un certo punto i componenti del drappello fanno tappa nel piccolo villaggio di campagna dove vive un arciere il cui cognome è Falworth.

L’uomo chiede subito al proprio figlio di nascondersi perché qualora fosse stato individuato dal conte sarebbe stato costretto a prendere parte alla leva forzata. Il conte non è particolarmente amato dai propri sudditi e via di un atteggiamento spesso ostile e soprattutto dittatoriale. Purtroppo le attenzioni del conte soprattutto di Robert saranno per l’altra figlia dell’arciere ossia la bella Meg, che sta per essere violentata quando interviene suo fratello. Il giovane è costretto poi dopo a fuggire nascondendosi all’interno della chiesa di fratello Edward il quale riesce a coprirli opportunamente. All’interno della chiesa il monaco fa leggere ai due fratelli una lettera nella quale viene dimostrato come i due realtà siano figli di un potente nobile che chiese all’epoca al suo arciere di nasconderli. I due fratelli dovranno fare i conti con il loro destino e con una vicenda avvenuta alcuni anni prima e che potrebbe essere motivo della loro morte.



