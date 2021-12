Lo scudo dei Falworth/ Su Rete 4 il film dallo stesso scrittore di Robin Hood

Lo scudo dei Falworth, film di Rete 4 diretto da Rudolph Maté

Lo scudo dei Falworth sarà trasmesso oggi, 27 dicembre 2021, a partire dalle ore 16,40 su Rete 4. Mediaset dunque offre al suo pubblico l’opportunità di rivedere un vecchio film epico del 1954, una produzione americana firmata Universal International Pictures (UI) in piena sintonia con i kolossal d’epoca. Si tratta di un adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Howard Pyle, lo stesso scrittore de ‘Le avventure di Robin Hood’. Il titolo del romanzo fu ‘Men on Iron’ e la regia fu affidata a Rudolph Maté, nato in Polonia e morto nella sua amata Hollywood dopo averci lasciato capolavori inestimabili.

Protagonista del film nel ruolo principale di Myles Falworth, è l’attore Tony Curtis, indimenticabile al cinema come in Tv. Assieme a Tony Curtis, per la quinta volta assieme, abbiamo la stupenda Janet Leigh, candidata all’Oscar e vincitrice di un Golden Globe per il celebre film firmato Alfred Hitchcock ‘Psyco’, ma attrice che ha reso tanto anche in altre pellicole tra le quali citiamo ‘Piccole donne’, ‘Chi era quella signora?’, ‘Una donna in attesa di divorzio’, ‘Halloween – 20 anni dopo’.

Lo scudo dei Falworth, la trama del film: una battuta di caccia

E ora approfondiamo la trama de Lo scudo dei Falworth. Il Conte di Alban organizza nella sua tenuta una battuta di caccia, giornata tra nobili amici alla quale partecipa anche Enrico IV d’Inghilterra, e proprio durante la caccia, il Conte manifesta il suo disappunto per la futura salita sul trono di Hal, principe ereditario che governerà l’Inghilterra come Enrico V. Durante la battuta il gruppetto nobile si ferma nel villaggio nel quale vive la famiglia Falworth e la sorella di Myles Falworth, giovane arciere, consiglia al fratello di nascondersi per sfuggire dalla leva militare obbligatoria nelle truppe del Conte di Alban. Ma Sir Robert è perfido e cerca in tutti i modi di possedere la giovane e bella Meg sorella di Myles che a quel punto deve uscire allo scoperto per difendere le virtù della cara sorella, un atto che gli costerà l’odio nei suoi confronti da parte della nobiltà. Si darà alla macchia ma trionferà nel nome della giustizia e di un Re salomonico.

