Lo sguardo di Satana – Carrie/ Video, su Rai 2 il remake del film di Brian De Palma

Lo sguardo di Satana – Carrie sarà trasmesso da Rai 2 in questo giovedì 6 febbraio 2020 a partire dalle ore 23:05. Si tratta di un film realizzato nel 2013 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica Metro Goldwyn Mayer in collaborazione con la Screem Gems mentre la distribuzione ai botteghini quanto meno in Italia è stata gestita dalla Warner Bros. La regia del film è stata affidata a Kimberly Peirce, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Stephen King mentre la sceneggiatura è stata adattata da Roberto Aguirre-Sacasa in collaborazione con Lawrence D. Cohen. Il montaggio è stato realizzato da Lee Percy, le musiche della colonna sonora sono di Marco Beltrami e i costumi sono stati disegnati da Luis Sequeira. Nel cast figurano Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Judy Greer, Portia Doubleday, Gabriella Wilde, Ansel Elgort e Alex Russell.

Lo sguardo di Satana – Carrie, la trama del film

Voltiamo pagina e soffermiamoci sulla trama di Lo sguardo di Satana – Carrie. In una cittadina dello stato americano del Maine vive una donna affetta da alcuni problemi mentali che sono peraltro motivo di emarginazione rispetto al resto della cittadinanza. Un giorno partorisce praticamente da sola una bambina che portava in grembo e di cui tra l’altro non si era mai accorta. Alla bambina verrà dato il nome di Carrie e vivrà insieme alla sua madre prossimi anni in una situazione di emarginazione totale rispetto al resto della cittadina. Negli anni successivi ed in particolar modo durante la frequentazione della ragazza al liceo, succedono delle situazioni che fanno presagire una sorta di maledizione nei suoi confronti. La ragazza da sempre ha enormi difficoltà nell’interfacciarsi con le proprie coetanee che spesso e volentieri la deridono per il proprio aspetto e soprattutto per il modo in cui si veste. Tutta l’attenzione della scolaresca è incentrata al prossimo ballo di fine anno al quale vorrebbe prendere parte la stessa ragazza. Tuttavia mentre si trova all’interno del bagno della scuola deve fare i conti con la prima volta delle mestruazioni che naturalmente la porteranno a sanguinare. Non sapendo alcunché su questo genere di fenomeno assolutamente naturale viene ulteriormente derisa dalle proprie compagne di scuola con una ragazza che peraltro riprendi il tutto dal proprio cellulare. Tornata a casa la povera ragazza dovrà fare i conti anche con l’ignoranza della madre che vede in questo fenomeno una sorta di maledizione demoniaca probabilmente per alcuni atti impuri effettuati dalla stessa ragazza la quale viene punita e particolar modo viene messa in punizione in uno sgabuzzino. Nel corso dei giorni seguenti le manifestazioni di bullismo da parte dei compagni di scuola e da parte della madre che praticamente non fa altro che pulirla, fanno esplodere la rabbia della ragazza in possesso di alcuni poteri sovrannaturali che le permetteranno di effettuare un vero e proprio massacro durante il ballo di fine anno dove perderanno la vita praticamente tutti i partecipanti ad eccezione delle persone che ne sono state effettivamente vicine e che hanno cercato di aiutarla.

Video, Il trailer di Lo sguardo di Satana – Carrie





© RIPRODUZIONE RISERVATA