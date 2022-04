Lo show dei record 2022, anticipazioni 10 aprile/ Ospiti: Walter Zenga e Iva Zanicchi

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Lo Show dei Record

Nella prima serata di oggi, domenica 10 aprile 2022, torna su Canale 5 la nuova puntata de Lo Show dei Record 2022. La trasmissione in onda a partire dalle ore 21.35 circa e condotta da Gerry Scotti, si avvia verso le sue battute finali dal momento che si tratterà del sesto ed ultimo appuntamento con la trasmissione che assegna i primati in varie categorie ospitando i recordman provenienti da ogni parte del mondo e detentori dei record più bizzarri.

Lo stesso padrone di casa Gerry Scotti è entrato di diritto nel Guinness World Record per essere il conduttore con più puntate all’attivo al mondo di Chi vuol essere milionario, dal momento che ne ha collezionate ad oggi 1593. Anche questa sera Gerry ospiterà una carrellata di protagonisti con i propri record personali ma non mancheranno gli ospiti che animeranno l’appuntamento finale con la trasmissione in onda sulla rete ammiragli di casa Mediaset.

Lo Show dei Record 2022: tutti gli ospiti

Nel corso della puntata di oggi de Lo Show dei Record 2022 non vedrà solo i detentori dei record più bizzarri del mondo, pronti a dimostrare le proprie abilità e raggiungere nuovi obiettivi. In occasione dell’ultima puntata, secondo le anticipazioni, sono attesi anche due amatissimi ospiti. Il primo è Walter Zenga, il grande campione dello sport.

L’ex portiere da record sarà chiamato a cimentarsi in una prova speciale che però lo metterà a proprio agio dal momento che prevedrà una porta ed un pallone. Seconda ospite della serata sarà Iva Zanicchi, la celebre cantante che interverrà nello studio de Lo Show dei Record per consegnare al padrone di casa Gerry Scotti un prezioso riconoscimento. In studio per l’ultima puntata anche l’apneista Umberto Pelizzari, inviato speciale per questa edizione del programma dall’Autodromo di Monza, teatro delle prove più spettacolari. La puntata conclusiva dell’edizione potrà essere seguita non solo su Canale 5 ma anche in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play e relativa app per dispositivi mobili.

