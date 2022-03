Lo show dei record 2022/ Anticipazioni e ospiti: Martin Castrogiovanni e Mr Cherry

LO SHOW DEI RECORD 2022, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Torna nella serata di oggi, domenica 6 marzo 2022, l’appuntamento con “Lo show dei record 2022“, trasmissione dedicata al mondo dei primati del Guinness World Records e prodotta da Rti in collaborazione con Banijay Italia. Come sempre, il format andrà in onda su Canale 5 e sarà condotto da Gerry Scotti presso lo studio 11 di Cologno Monzese, dove ogni settimana uomini e donne si sfideranno per accedere nel gotha ristretto di coloro che possono dire di essere detentori di un record a livello internazionale.

Quali saranno le novità che attendono il pubblico sin dalla prima puntata? Come hanno comunicato da Mediaset, le spettacolari prove in esterna verranno realizzate all’autodromo di Monza, tempio della Formula 1, che quest’anno celebra 100 anni. A raccontare e ad assegnare i record ci saranno l’inviato Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, mentre l’onore e l’onere di convalidare e certificare i primati saranno tutti di Lorenzo Veltri e della sua collega britannica Sofia Greenacre. Marco Frigatti, figura storica del programma, sarà invece in collegamento da Londra per raccontare cosa accadrà nel mondo e quali record saranno infranti.

LO SHOW DEI RECORD 2022: SPAZIO AGLI STRONGMEN

Inoltre, Gerry Scotti ospiterà in ogni puntata de “Lo show dei record2022” un campione sportivo chiamato a cimentarsi in improbabili e bizzarri primati e questa sera toccherà all’ex campione di rugby Martin Castrogiovanni, peraltro non nuovo a sfide sul piccolo schermo e amico del conduttore. La nota diramata riporta inoltre che il pubblico assisterà a due o più performer: saranno grandi protagonisti gli Strongmen. Il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen, l’olandese Kelvin De Ruiter, sfiderà ogni settimana nuovi avversari. Tra i protagonisti fissi, invece, troverà spazio il giapponese MrCherry.

“Sono passati sette anni dall’ultima edizione e il mondo, in qualche modo – ha raccontato Scotti a TgCom24 –, è cambiato lo sguardo su quelli che, con una terribile parola, definivamo diversi. La donna barbuta, la famiglia di albini, la coppia di sposini più bassi del mondo: hanno preso in mano la loro vita, fondato associazioni, vanno nelle scuole a raccontare il bullismo e il body shaming subito. Hanno cancellato dalla loro vita la parola vergogna. È forse il più grande cambiamento che ho notato e che saremo particolarmente felici di raccontare”.



