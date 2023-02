Lo show dei record 2023/ Anticipazioni: grandi sfide per Gerry Scotti

Lo show dei record 2023: anticipazioni e diretta prima puntata

Gerry Scotti torna ad essere protagonista della prima serata di canale 5 con la nuova edizione de Lo show dei record, la trasmissione dedicata alle sfide per entrare nel libro del Guinness World Records 2023. Per il quarto anno consecutivo, Gerry Scotti è pronto a stupirsi, ma anche a stupire i telespettatori di canale 5 ospitando sportivi, atleti di diversi discipline, alcune anche molto pericolose, per superare un record e mettere alla prova se stessi.

Nel corso delle varie edizioni de Lo show dei record sono tanti gli artisti e atleti che, provenienti da ogni parte del mondo, hanno spesso tenuto con il fiato sospeso il pubblico di canale 5. Allo show dei record è particolarmente legato Gerry Scotti perchè nel 2015 è stato personalmente inserito nel libro dei Guinness per aver condotto il maggior numero di puntate al mondo del quiz “Chi vuol essere Milionario”.

Le prove in esterna de Lo show dei record 2023

Anche quest’anno, sono tantissimi le sfide che animeranno le varie puntate de Lo show dei record che avrà anche una collocazione esterna ovvero l’Autodromo di Monza dove si svolgeranno le prove in esterna. A raccontare ciò che accadrà nel tempio della Formula 1 sarà l’inviato Umberto Pelizzari che è, a sua volta, detentore di record mondiali in tutte le discipline legate all’apnea.

Tutte le sfide saranno giudicate dai giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, figura storica e molto amata del programma. I giudici avranno il compito di valutare non solo le prove singole, ma anche le sfide di squadra due o più performer si affronteranno per segnare un nuovo impossibile record.

La prova del Paolo Grasso

C’è un grande ritorno nella nuova edizione de Lo show dei record ovvero quello della prova del Palo Grasso. Si tratta n palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso che alcuni concorrenti, sempre diversi in ogni puntata, devono provare a percorrere senza mai cadere. chi riuscirà a superare la prova, per portare a casa il record, nell’ultima puntata dovrà sfidare Antonino Papa, detentore del Guinnes World Record dal 2015.

Vi ricordiamo che, come tutti gli show e le fiction targate Mediaset, anche Lo Show dei record piò essere seguito in diretta streaming grazie a Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come app per tutti i dispositivi.

