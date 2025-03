Lo show dei record 2025: anticipazioni puntata 26 marzo

Oggi, mercoledì 26 marzo, in prima serata, canale 5 trasmette una nuova puntata de Lo Show dei Record 2025 che, questa settimana, tornerà in onda anche domenica 30 marzo dopo la scelta di Mediaset di sospendere l’appuntamento serale con Tradimento, la soap opera turca che va in onda anche tutti i giorni al termine di Beautiful. Questa sera, Gerry Scotti tornerà così al timone de Lo show dei record che, in ogni puntata, regala emozioni, divertimento, colpi di scena, ma anche tanta adrenalina.

Nel corso della serata, sia in studio che in esterna, sono tanti i protagonisti che proveranno ad entrare nel Guinness World Record. Riuscirci, però, non è affatto facili. Atleti provenienti da ogni parte del mondo sono pronti a sfidare i propri limiti pur di conquistare il record mondiale in una speciale disciplina.

Lo Show dei Record 2025: i protagonisti del 26 marzo

Tra i protagonisti della nuova puntata de Lo show dei record 2025 in onda oggi ci sono due donne che, per un dettaglio del loro aspetto fisico, sono entrate nel record. Si tratta di Jyoti Amge, che arriva dall’India e che è la donna più bassa del mondo, mentre dalla Turchia arriverà Rumeysa Gelgi, la più alta in assoluto.

Spazio, poi, al gruppo dei Bir Khalsa che si cimenterà in una prova capace di tenere tutti con il fiato sospeso. Un membro del team, infatti, bendato, cercherà di affettare con una motosega il numero più alto possibile di mele che saranno tenute in bocca da altri, due membri del gruppo. Come sempre, ci saranno i giudici chiamati a verificare la regolarità delle prove ovvero Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records, Umberto Pelizzari, campione di apnea e il nuotatore Simone Barlaam, giudici degli sport acquatici.

Come seguire in diretta streaming Lo Show dei Record 2025

La nuova puntata de Lo Show dei record 2025 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile rivedere anche le precedenti puntate e le singole prove.