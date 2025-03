Torna l’appuntamento con Lo Show dei Record 2025; doppio appuntamento con il programma condotto da Gerry Scotti che anche per oggi – domenica 30 marzo 2025 – promette ai telespettatori di raccontare le gesta più incredibili per le competizioni, discipline e attività più disparate. Le anticipazioni mettono in evidenza le prove che separano gli aspiranti in gara dall’ingresso nel Guinness World Record e, come prevedibile, non tutti riusciranno nell’impresa.

Lo Show dei Record 2025, anticipazioni puntata 30 marzo 2025: dalla Cina un equilibrista sfida le leggi della fisica!

Le anticipazioni per la puntata di questa sera – 30 marzo 2025 – de Lo Show dei Record 2025 raccontano di un’impresa sensazionale e che terrà i telespettatori e non solo con il fiato sospeso, nel vero senso della parola. L’inviato Marco Frigatti, direttamente dalla Cina, si ritroverà alle prese con un possibile record da parte di un equilibrista pronto a sfidare le leggi della fisica: Wu Guang.

Un tragitto lungo 100 metri, sospeso nel vuoto e senza la possibilità di vedere: questo sarà il computo di Wu Guang che con questa sfida di equilibrio aspira ad entrare nel Guinness World Record. Il funambolo camminerà dunque nel vuoto e dovrà completare il percorso con il solo ausilio delle sue capacità di equilibrio; di certo una prova tutt’altro che semplice dato che, senza l’ausilio della vista – sarà coperto da una benda – non è affatto banale riuscire a tenersi in bilico su un filo.

Le anticipazioni per Lo Show dei Record – in vista della puntata di questa sera, 30 marzo 2025 – proseguono con un possibile record tutto italiano. Gli aspiranti sono Vittorio Noschese e Luciano Mallardo; dall’altra parte Kelvin Medina – dalle Filippine – e il tema della prova in questione è culinario. Ma in che modo tenteranno di entrare nell’ambito libro del Guinness World Record?

1 kg di mozzarella e 3 aspiranti recordman: Vittorio Noschese, Luciano Mallardo cercheranno di battere il record vigente di Kelvin Medina nutrendosi della pietanza nel minor tempo possibile. Ma non è tutto; i 3 protagonisti non avranno solo l’obiettivo di consumare la pietanza stabilendo tempistiche incredibili, il tutto dovrà essere svolto utilizzando come unico messo la bocca e senza aiutarsi con le mani. Insomma, un tuffo nella mozzarella per divorarla il prima possibile!

Come seguire in diretta streaming Lo Show dei Record 2025

Come sempre, l’appuntamento con le prove de Lo Show dei Record è su Canale 5 – in prima serata – questa sera 30 marzo 2025 e ovviamente in compagnia di uno dei conduttori più amati della tv italiana, Gerry Scotti. La visione delle sfide entusiasmanti della serata sarà disponibile anche in diretta streaming grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.