Imprese da battere al netto di sfide al limite dell’incredibile; l’unico obiettivo è quello di entrare in un libro che racchiude alcune delle gesta più incredibili del pianeta. Questa sera – 11 maggio 2025 – una nuova puntata de Lo Show dei Record 2025 è pronta a regalare ai telespettatori un viaggio tra personalità di tutto il mondo pronte a mettersi contro le leggi della fisica, della chimica, del tempo e non solo. Le anticipazioni come sempre raccontano di prove estenuanti, alcune più leggere ed altre goliardiche; ovviamente, saranno ancora adrenalina e stupore il leitmotiv della diretta.

Conduce il solito e insostituibile Gerry Scotti, pronto a conoscere anche lui il volto di coloro che mirano ad iscriversi nel libro dei primati: le anticipazioni de Lo Show dei Record 2025 – per la puntata di oggi, 11 maggio 2025 – hanno come fulcro le innumerevoli prove che come sempre condiscono la diretta. Non sono ovviamente note tutte le categorie ma qualche piccolo spoiler che alimenta le attese non può mai mancare.

Anticipazioni Lo Show dei Record 2025, le prove della puntata finale di oggi 11 maggio 2025

In linea con le puntate precedenti, le anticipazioni Lo Show dei Record 2025 propongono anche per questa sera – 11 maggio 2025 – alcune delle sfide più avvincenti e che rappresentano anche una novità rispetto a quanto visto in passato. Il focus è infatti sulle sfide in acqua, ormai una costante nel corso di questa stagione; anche oggi l’appuntamento propone infatti un record da battere direttamente tra le onde ma il tema di fondo e l’obiettivo da raggiungere verranno svelati solo dalla diretta.

Prove di forza e contro le leggi della fisica; le anticipazioni de Lo Show dei Record 2025 raccontano di sfide che avranno a che fare con la forza bruta. Non sarebbe la prima volta che qualcuno cerca di superare i propri limiti occupano una nuova riga del Guinness dei Primati. I concorrenti della puntata di questa sera – 11 maggio 2025 – arriveranno da tutto il mondo per cimentarsi nelle prove più disparate; le loro imprese, come da tradizione, saranno osservate con attenzione da Marco Frigatti che avrà l’arduo compito di attestare la validità dei record.

Lo Show dei Record 2025: dove e quando vedere la puntata in diretta streaming

L’appuntamento con l’ ultima puntata de Lo Show dei Record 2025, stando alle anticipazioni, è dunque imperdibile questa sera – 11 maggio 2025 – su Canale 5. Le imprese della puntata saranno disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.