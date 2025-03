Lo Show dei record 2025: anticipazioni seconda puntata 12 marzo

Dopo l’ottimo debutto, Lo Show dei record 2025 torna in onda oggi, mercoledì 12 marzo, con la seconda puntata. Gerry Scotti, padrone indiscusso dello show, torna a presentare gli atleti e i protagonisti della trasmissione che sfidano i propri limiti per raggiungere e superare un determinato record. Anche in questa seconda puntata, le sfide si svolgeranno in parte in studio e in parte in esterna e avranno un unico obiettivo: entrare nel libro Guinness World Records 2025.

I giudici di tutte le prove che dovranno stabilire se un record è stato superato o meno saranno Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records, Umberto Pelizzari, campione di apnea e il nuotatore Simone Barlaam, giudici degli sport acquatici.

Le prove della seconda puntata de Lo Show dei record 2025

Sono tante le prove che animeranno la seconda puntata de Lo Show dei Record 2025. Tra le più avvincenti c’è quella del pappagallo Kira che, coadiuvato dalla sua addestratrice, cercherà di riconoscere il maggior numero di carte da gioco in soli tre minuti. Nelson Dellis arriverà direttamente dagli Stati Uniti e metterà alla prova le sue eccezionali capacità mnemoniche tentando di aprire più casseforti possibili dopo aver memorizzato 20 codici a sei cifre.

Spazio, poi, a Zhou Pengcheng, che, dalla Cina, sarà il protagonista di un’impresa estrema e molto spettacolare. Infine, non mancherò la prova acquatica di cui saranno protagoniste saranno protagoniste le Sincronette, campionesse italiane di nuoto sincronizzato, che cercheranno di stabilire il primato di giri in apnea eseguiti in formazione a stella.

Come seguire in diretta streaming Lo Show dei Record 2025

Lo Show dei Record 2025 può essere seguito in diretta televisiva il mercoledì, in prima serata, su canale 5. Collegandovi al sito Mediasdet Infinity o scaricando l’apposita applicazione è, invece, possibile seguire la diretta streaming della trasmissione e rivedere anche le singole prove.

