Lo show dei record 2025: anticipazioni prima puntata 5 marzo

Mercoledì 5 marzo, in prima serata su canale 5, va in onda la prima puntata della nuova edizione de Lo show dei record che ha come protagonisti partecipanti di ogni età che arrivano da ogni parte del mondo con un unico obiettivo: battere il record già raggiunto nella stessa disciplina da altri atleti. Al timone dell’edizione 2025 de Lo show dei record c’è ancora Gerry Scotti che ha il compito di spiegare le prove e raccontare le storie dei vari protagonisti.

Pierina Paganelli, “Manuela Bianchi ha incontrato Louis in garage”/ Scoop Mattino 5: “Cos'ha raccontato”

Nel corso delle varie puntate, sul palco de Lo show dei record si presenteranno performer, sportivi, recordmen e recordwomen che dimostrano di aver sviluppato particolari abilità che spiegheranno anche il motivo per cui hanno deciso di sfidare i propri limiti per entrare nel libro Guinness World Records 2025. Lo show dei record si svolgerà sia in Italia, in studio che in esterna che all’estero. Alcune prove in esterne, infatti, si svolgeranno in Cina.

Mara Favro: strani messaggi la notte della scomparsa, li ha mandati lei?/ A Chi l'ha visto? nuovi dettagli

Lo show dei record 2025: i giudici e le novità

Lo show dei record 2025 si svolgerà «tra scenari mozzafiato e imprese dal forte impatto spettacolare», annuncia Canale 5. A seguire le prove ci sarà Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records e presente nel programma sin dalla prima edizione. Nel corso delle puntate ci sarà spazio anche per i record acquatici che si svolgeranno a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, all’interno della piscina termale più profonda del mondo.

A giudicare i record acquatici ci sarà Umberto Pelizzari, campione di apnea e il nuovo giudice Simone Barlaam, 24 anni, nuotatore 4 volte medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici, 19 volte campione del mondo e 12 campione europeo. Ci sarà, poi, anche il torneo del tradizionale gioco popolare l’Albero della Cuccagna in cui 16 squadre proveranno a raggiungere la cima nel minor tempo possibile.

Liliana Resinovich, perizia ribalta tutto: morta il giorno della scomparsa, omicidio/ Cosa dicono gli esperti

Come vedere in diretta streaming Lo show dei record 2025

Lo show dei record farà compagnia ai telespettatori ogni mercoledì. Per seguire la diretta televisiva basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30. Il programma, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.