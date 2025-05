Lo show dei record 2025: anticipazioni puntata 15 maggio

Giovedì 15 maggio 2025, in prima serata, torna l’appuntamento con l’adrenalina de Lo show dei record 2025 che, ogni settimana, regala nuove sfide, nuove emozioni e nuovi record che lasciano senza parole i telespettatori. Alla guida dello show c’è, come sempre, Gerry Scotti che, di fronte a sfide, in alcuni casi proibitive, resta senza parole. Oltre a presentare i vari record da battere, il conduttore, anche questa sera, accoglierà gli atletici provenienti da ogni parte del mondo e racconterà le loro storie di vita,

In alcuni casi, si tratta di atleti che, dopo momenti difficili, hanno trovato nella disciplina che rappresentano, un motivo per reagire. Quali atleti, dunque, saranno i protagonisti della nuova puntata de Lo show dei record? Quali record saranno battuti?

Lo show dei record: le sfide del 15 maggio 2025

Sfide acquatiche, sportive ma anche sfide proibitive saranno al centro della puntata de Lo show dei record 2025 in onda questa sera. A giudicare ogni record ci saranno i giudici. In studio, così, ci sarà lo storico giudice dello Show dei record ovvero Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records.

I record acquatici, invece, saranno giudicati da Umberto Pelizzari, campione di apnea e il nuotatore Simone Barlaam, giudici degli sport acquatici. Non mancheranno, poi, gli ospiti detentori di record particolari che, ancora oggi, non sono stati battuti.

Come seguire in diretta streaming Lo show dei record 2025

L’appuntamento con la nuova puntata de Lo show dei record 2025 è per questa sera, alle 21.30. Dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, Gerry Scotti lascerà lo studio del tg satirico per andare in quello dello show dei record che può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi mobili dove è possibile rivedere anche le precedenti puntate.

