Lo smartphone di Coca Cola è reale?/ Ecco il Colaphone, lo produrrà Realme

Uno smartphone a firma Coca Cola potrebbe a breve vedere la luce. No, non stiamo dando i numeri ma semplicemente riportando un’indiscrezione che è nata quasi per gioco ma che si sta rivelando molto più vicina alla realtà di quanto potessimo immaginare. Tutto è nato da un render di un ipotetico smartphone con la cover di Coca Cola, la bevanda gassata più famoso al mondo, con tanto di nome il Colaphone. Pubblicato online da un noto leaker ha fatto il giro del web, incuriosendo i più. Ebbene, come riferisce Wired, il progetto potrebbe realmente vedere la luce nel giro di un paio di mesi, precisamente entro il prossimo marzo in India.

ENERGIA E AMBIENTE/ Pompe di calore Mitsubishi, così economia e green sono di casa

A produrlo sarebbe la multinazionale cinese RealMe, specializzata nella realizzazione di telefoni di qualità ma con un prezzo tutto sommato contenuto. La prima ed unica immagine del Colaphone, lo smartphone marchiato Coca Cola, è stata pubblicata pochi giorni fa da Ice Universe, un leaker che viene considerato molto attendibile, che ha appunto svelato al mondo intero la foto del curioso telefono. Lo stesso esperto ha spiegato che il progetto è in corso e avrebbe già individuato un produttore (appunto il Realme di cui sopra).

Mordini "Ai? Patto diabolico che ci fa perdere libertà"/ "Vite più lunghe ma povere"

SMARTPHONE COCACOLA, COLAPHONE: SARA’ UN REALME 10 4G RIBRANDIZZATO?

Con un semplice confronto si è quindi paragonato la cover del telefono di Coca Cola a quella del Realme 10 4G, telefono con schermo da 6,4 pollici, display Amoled e batteria da 5.000 mAh, con l’aggiunta di doppia fotocamera fra cui il sensore principale da 50 megapixel, e si sono notate le somiglianze fra la foto rubata e lo stesso smartphone cinese.

A ulteriore prova che qualcosa sembra realmente bollire in pentola, le notizie riportate da un altro insider, leggasi Mukul Sharma, secondo cui vi sarebbe realmente in produzione il telefono “frizzante”. Secondo lo stesso si tratterà di una versione ribrandizzata del 10 4G e sarà diffuso prima di tutto in India, per poi magari fare capolino anche in altre nazioni. A questo punto non ci resta che attendere ulteriori conferme o smentite: nel frattempo rimanete collegati sulle nostre pagine.

Algoritmo per prevedere ansia e depressione/ Studio: "Affidabile all'80-90%"

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone 😍

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w — Mukul Sharma (@stufflistings) January 24, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA