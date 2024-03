Lo smoking, Italia 1/ Trama dell’action comedy con Jackie Chan, ironico 007, oggi, domenica 24 marzo 2024

Lo smoking, diretto da Kevin Donovan

Domenica 24 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,15, la commedia d’azione del 2002 dal titolo Lo smoking. Il film è diretto dal regista Kevin Donovan, al suo esordio sul grande schermo. Le musiche hanno invece la firma del compositore John Debney, che ha ricevuto una nomination agli Oscar alla migliore colonna sonora per La passione di Cristo di Mel Gibson, e del compositore e musicista Christophe Beck, autore delle colonne sonore della celebre serie televisiva Buffy l’ammazzavampiri.

Il protagonista è interpretato dall’attore e artista marziale Jackie Chan, uno dei più famosi attori a livello internazionale di action movie orientali, con oltre 200 film all’attivo. Al suo fianco l’attrice Jennifer Love Hewitt, diventata famosa in tutto il mondo come protagonista della serie televisiva Ghost Whisperer – Presenze.

Nel cast anche Jason Isaacs, celebre per la sua interpretazione del malvagio Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, e Debi Mazar, nota per il personaggio di Denise Ianello nell’ottava stagione della serie televisiva L.A. Law – Avvocati a Los Angeles.

La trama del film Lo smoking: un vestito prodigioso. Ma sarà solo quello a dare superpoteri al protagonista?

Lo smoking racconta le vicende di Jimmy Tong (Jackie Chan), un ex tassista che adesso lavora come autista privato del facoltoso Clark Devlin (Jason Isaac), uno sciupafemmine milionario che in realtà nasconde un’identità celata: è un abile agente segreto.

Grazie al talento di Jimmy nel riuscire a portare Devlin ovunque desidera in brevissimo tempo, i due stringono ben presto un legame d’amicizia. L’uomo però non conosce la vera identità del suo superiore, fino a quando Devlin non entra in coma a causa di incidente, così Jimmy indossa il suo smoking.

Questo in realtà non è un semplice abito, infatti permette di ottenere immediate capacità nelle arti marziali e di camminare sui muri. Senza volere, Jimmy si trova alle prese con un caso di spionaggio internazionale e, grazie all’aiuto del suo smoking, affronta i terribili terroristi che hanno causato l’incidente di Devlin.

Al suo fianco la bella Del Blaine (Jennifer Love Hewitt), un’abile agente e scienziato dalle incredibili capacità. Riuscirà Jimmy a catturare i cattivi con l’aiuto di questo particolare smoking?











