Lo smoking, film su Italia 1 con Jackie Chan

Sabato 5 aprile, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, l’action commedy intitolata Lo smoking. Si tratta di un progetto DreamWorks Pictures del 2002 che vede alla regia Kevin Donovan, film maker che ha esordito dietro la macchina da presa proprio con questa pellicola. La colonna sonora è invece realizzata da John Debney, compositore candidato al Premio Oscar per le musiche de La passione di Cristo di Mel Gibson, e Christophe Beck, musicista diventato famoso per avere collaborato alla parte musicale della serie tv di successo Buffy l’ammazzavampiri.

Il protagonista è interpretato dal grande Jackie Chan, attore e artista marziale molto amato dal pubblico per film come Dalla Cina con furore (1972), La corsa più pazza d’America (1981), Mr. Nice Guy (1997) e 2 cavalieri a Londra (2003). Al suo fianco l’attrice Jennifer Love Hewitt, conosciuta dal pubblico per la serie tv Ghost Whisperer. Nel cast anche: Jason Isaacs, Debi Mazar, Ritchie Coster, Peter Stormare, Mia Cottet e Romany Malco.

La trama del film Lo smoking: un abito molto speciale che dona superpoteri

Lo smoking racconta la storia di un ex tassista di nome Jimmy Tong (Jackie Chan), che da qualche tempo è stato assunto come autista privato del plurimilionario Clark Devlin (Jason Isaac), uno scapolo d’oro che in realtà nasconde la sua identità come agente segreto. I due diventano ben presto grandi amici, nonostante Jimmy non conosca il segreto di Clark, fino a quando quest’ultimo non finisce in coma e il protagonista entra in possesso del suo smoking.

Questo indumento, in realtà, è un’arma speciale che permette di acquisire eccezionali abilità, come diventare un esperto di arti marziali o riuscire a camminare sulle pareti verticali. Inaspettatamente, quindi, Jimmy prende il posto del suo capo trovandosi senza volere al centro di un nuovo caso internazionale, ma proprio grazie al suo nuovo smoking si rivelerà all’altezza della missione.

