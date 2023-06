Lo specchio della vendetta, Rai 2/ Film ad alta tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno 2023

Lo specchio della vendetta, film TV in prima visione

Lo specchio della vendetta è un film per la TV di genere thriller del 2018, che andrà in onda domenica 11 giugno, in prima visione su Rai 2 alle ore 16.40. Diretto da Robert Malenfant, è stato prodotto negli Stati Unita da Blue Sky Films e da Johnson Production Group e distribuita da Lifetime Movie Network.

La sceneggiatura e la fotografia sono state curate rispettivamente da Mark Sanderson e da Eric Anderson, mentre il montaggio e le musiche da Cody Miller e da Steve Gurevitch. Tra gli attori principali del cast, ci sono Kelly Packard, Jennifer Taylor, Madison Dirks, Todd Cahoon. .

La trama del film Lo specchio della vendetta, due famiglie molto diverse

Lo specchio della vendetta tratta delle vicissitudini della famiglia Styles, composta da Brian, da sua moglie Lisa e dalla loro figlia April. La famiglia torna a casa dopo aver trascorso una vacanza e fa una scoperta agghiacciante: una banda di criminali si è impossessata della loro abitazione.

La “gang” è in realtà un’altra famiglia, formata dai genitori Carol e Mike e dalla figlia Marcia. Brian e April sono tenuti in ostaggio, e Lisa viene spinta dagli aguzzini a sottrarre del denaro da un fondo commerciale, in cui si trovano i soldi della sua clientela. I tre alla fine si liberano e vanno a denunciare la vicenda alla polizia, che non crede al loro racconto e accusa Lisa di aver truffato i suoi clienti: vengono così scambiati loro per i sospetti criminali della vicenda. La famiglia Styles capisce così di doversi fare giustizia per conto proprio…

