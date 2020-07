Lo specchio della vendetta/ Su Rai 2 il film con Kelly Packard (4 luglio 2020)

Lo specchio della vendetta va in onda su Rai 2 oggi, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21:05 . Si tratta di una pellicola con la regia affidata a Robert Malenfant il quale si è occupato anche nella stesura del soggetto e della sceneggiatura. È un film televisivo nel cast sono presenti comunque fuori piuttosto famosi anche in Italia tra cui Kelly Packard, Jennifer Taylor, Madison Dirks, Todd Cahoon, Megan Littler, Elise Luthman, Butch Klein e Terrence Flack.

Lo specchio della vendetta, la trama del film

Ecco la trama de Lo specchio della vendetta. Una famiglia americana, dopo aver trascorso delle straordinarie e soddisfacenti vacanze al mare, rientrano a casa per poter riprendere le abitudini della quotidianità. Tuttavia, il loro ritorno è assolutamente traumatico in quanto dovranno fare i conti con una situazione assolutamente abnorme. Nello specifico, ritroveranno la loro abitazione occupata da una famiglia di criminali. I criminali non appena i proprietari della casa rimettono piede nella loro abitazione, riescono immediatamente ad immobilizzare sia il capofamiglia che la sua stessa moglie che vengono tenuti in ostaggio. L’obiettivo ovviamente non è quello di vivere all’interno dell’abitazione, bensì quello di mettere le mani sulle ricchezze a disposizione della famiglia. Per questo motivo, mentre i due genitori vengono tenuti in ostaggio, viene affidato a Lisa il compito di prelevare quanto più denaro possibile dal conto dell’azienda di famiglia in maniera tale che il bottino possa essere rilevante.

Una volta che i malviventi hanno potuto mettere le mani su tutti i fondi dell’azienda scappano con il bottino, mentre Lisa riesce così a liberare i suoi genitori e quindi ad avvertire la polizia. Terribilmente il racconto della donna e dell’intera famiglia viene ritenuto non affidabile ed in particolar modo gli esperti delle forze dell’ordine credono che si tratta di una macchinazione per consentire alla famiglia stessa di mettere le mani sui soldi aziendali senza pagare imposte e quant’altro. Una grave accusa anche perché in questo modo l’azienda, non potendo disporre della liquidità necessaria, è costretta a dichiarare il fallimento e quindi nel consentire la perdita di lavoro di tantissime persone innocenti. A questo punto per Lisa e per i suoi genitori l’unica possibilità è quella di ritrovare i criminali e cercare di recuperare la refurtiva costringendo così ad ammettere le loro colpe. Ha inizio così una vera e propria caccia all’uomo che ha come principale obiettivo quello di ottenere la vendetta per quanto fatto alle loro vite. Naturalmente non mancheranno le difficoltà e i rischi.

