Lo specchio della vita/ Su Rete 4 il film che narra la difficile America anni ’50

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di questo venerdì 27 dicembre 2019, a partire dalle ore 15:45, la proposizione del film di genere commedia sentimentale “Lo Specchio della vita”. Si tratta di una pellicola prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1959, e il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Fannie Hurst. La sceneggiatura è invece stata rivista e riadattata per la versione cinematografica da Eleanor Griffin e Allan Scott. Il montaggio della pellicola è stato eseguito da Milton Carruth, la regia porta la firma di Douglas Sirk e nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi all’epoca come Lana Turner, Juanita Moore, John Gavin, Sandra Dee, Dan O’Herlihy, Robert Alda e Troy Donahue.

LO SPECCHIO DELLA VITA: LA TRAMA DEL FILM

Lora è una vedova che deve badare alla figlia Susy di soli 6 anni e che soprattutto vuole riuscire a coronare il proprio sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo in particolar modo come modella per spot pubblicitari. Non è però semplice riuscire a gestire le tante esigenze di natura professionale con quelle legate alla figlia, che vista la sua età necessita di una costante sorveglianza in tutte le varie fasi. Per sua fortuna fa la conoscenza di Annie, una donna di colore che per grande sorpresa di Lora ha una figlia di carnagione bianca.

Avendo notato le capacità nel gestire la bambina e soprattutto una grande maestria nel fare tutte le varie faccende domestiche decide di assumerla come governante, in maniera tale che le due bambine possano crescere insieme. Mentre le vicende della bambina vengono gestite in maniera ottimale dalla nuova governante, che ben presto diventerà anche sua amica, la donna cerca di portare avanti il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Nasce così un’intensa relazione professionale con un fotografo il quale non le nasconde di avere un certo interesse nei suoi confronti. Tuttavia la donna, essendo appena uscita da un momento molto difficile a causa della scomparsa del proprio marito, non ha alcuna intenzione di lanciarsi in una nuova relazione sentimentale.

Un approccio che non piace per niente al suo agente il quale la mette a conoscenza del fatto che per avere successo nel mondo del cinema, e più in generale dello spettacolo, sarà necessario accogliere le avances che le verranno fatte da uomini molto potenti ed influenti. Una situazione che alla donna non va a genio e che le permetterà di conoscere alcune sfaccettature della vita che fino a quel momento non aveva avuto modo di scoprire. Tante saranno le difficoltà in un mondo molto meno gentile e rispettoso di quanto credesse, ma nel contempo porterà avanti una bellissima amicizia con la sua governante. Le rispettive bambine, invece, diventeranno l’una per l’altra un punto di riferimento nonostante la grande differenza di classe sociale.



