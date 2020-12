Lo specchio della vita/ Su Rete 4 il film con Lana Turner e Sandra Dee

Lo specchio della vita sarà trasmesso alle ore 16,00 dalla rete Mediaset Rete 4 di oggi, 18 dicembre 2020, una proiezione su piccolo schermo che punterà a richiamare un discreto audience di amanti del cinema d’antan di grande qualità. Di sue direzione ricordiamo i celebri ‘Uno scandalo a Parigi (A Scandal in Paris)’ del 1946, ‘Il sottomarino fantasma (Mystery Submarine)’ del 1950, ‘Quella che avrei dovuto sposare (There’s Always Tomorrow)’ con la grande Barbara Stanwyck e ‘Interludio (Interlude)’, un “classicone” del cinema romantico e passionale interpretato dal nostro Rossano Brazzi. Protagoniste del film due attrici, entrambe celebri: Lana Turner e Sandra Dee, nella parte della figlia sedicenne della protagonista. Non dobbiamo dimenticare che Sandra Dee da una delle maggiori ‘teen actress’ di Hollywood, quindi sin da adolescente protagonista nelle parti che oggi definiamo ‘young adult’. Lana Turner fu una delle dive assolute del cinema americano, impossibile dimenticarla in ‘Il matrimonio è un affare privato (Marriage Is a Private Affair)’ o ‘Il postino suona sempre due volte (The Postman Always Rings Twice)’.

Lo specchio della vita

Diamo uno sguardo alla trama de Lo specchio della vita. Lora Meredith è al mare con la figlioletta di sei anni, sono sulla spiaggia assieme, ma basta un attimo di distrazione e la donna perde di vista Susie, al piccoletta. Nei paraggi si trova il bel fotografo Steve Archer, il quale aiuta Lora a cerca le bimba che ritrovano assieme alla coetanea Sarah Jane. Lora in quel periodo deve lavorare assolutamente e questo contrattempo la mette di fronte alla realtà; fortunatamente la mamma di Sarah Jane, Annie Johnson, si offre di guardarle la bambina mentre lei punta la sua carriera nel mondo della pubblicità. Tra l’altro Annie Johnson sta cercando un lavoro ben retribuito e accetta di venire la governante di Lora, molto più ricca di lei e appartente all’alta società, eppure tra le due donne il rapporto di lavoro si trasforma in una bella amicizia ricambiata. La situazione si normalizza e Steve punta Lora che sa essere libera, quindi la corteggia abbastanza insistentemente.

Lora però vuole rimanere libera anche perché, un agente pubblicitario, le fa spudoratamente capire che se vuole realmente sfondare negli ambiti pubblicitari o televisivi dovrà essere ‘carina’ con alcuni facoltosi uomini di potere negli ambienti nei quali la donna si muove.

Ciò le genera imbarazzo e la pone di fronte a seri dubbi riguardo la voglia di puntare tutto su quella carriera. Sul fronte famigliare le cose invece vanno a gonfie vele: le due bambine crescono e vanno assieme a scuola, divengono amiche inseparabili, ma Lora cederà a quel mondo così subdolo pur di mantenere la sua ‘Illusione di vita’?



