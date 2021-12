Lo specchio della vita/ Su Rete 4 il film con Lana Turner

Lo specchio della vita, film di Rete 4 diretto da Douglas Sirk

Lo specchio della vita è una commedia del 1959 che Rete 4 trasmetterà oggi, venerdì 24 dicembre, a partire dalle 16.10. La pellicola è distribuita da Universal, prodotta da Ross Unter per Universal International Pictures e diretta dal regista e sceneggiatore tedesco Douglas Sirk. In 46 anni di carriera Sirk ha diretto 42 film i più famosi sono: Desiderio di donna, Donne e veleni e Come le foglie al vento. Nel cast troviamo Lana Turner, la sua carriera è iniziata a 15 anni quando un agente la nota e le procura il primo contratto con la MGM.

Un anello per Natale/ Su Rai 2 il film con Liliana Tandon

L’attrice in 40 anni di carriera ha interpretato 40 film e ricevuto una nomination all’Oscar come migliore attrice protagonista per I peccatori di Peyton. Nel 1966 riceve Premio targa d’oro della giuria per Madame X. Ha recitato al fianco di John Wayne, Clarke Gable, Kirk Douglas, John Garfield. Il personaggio maschile è John Gavin, in 27 anni di carriera ha interpretato 15 film. Nel 1959 ha vinto un Golden Globe come migliore attore esordiente per Tempo di vivere. Nel cast troviamo inoltre Sandra Dee e Robert Hald.

Belle e Sebastien: Amici per sempre/ Su Rai 1 il film con Félix Bossuet

Lo specchio della vita, la trama del film: una donna da sola

Leggiamo la trama de Lo specchio della vita. Il marito di Lora Meredith è morto e lascia la moglie con la responsabilità di crescere la loro figlia Susy. Nonostante le condizioni economiche della donna non sono buone, accoglie in casa Emy Johson con sua figlia Sara Jane. Il sogno di Lora è di affermarsi come attrice di teatro. Steve che fa il fotografo conosce la donna e se ne innamora, appena trova un lavoro sicuro le chiede di sposarlo, nel frattempo la signora Meredith viene contattata da un commediografo che le offre l’opportunità di interpretare il ruolo di protagonista in una sua commedia.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato/ Su Italia 1 il film con Gene Wilder

Lora accetta la proposta e diventa un’attrice di fama internazionale. Emy Johson continua a occuparsi dell’attività domestiche, ma la figlia Sara Jane le procura molti dispiaceri, uno tra tanti, si rifiuta di andare a scuola perché i suoi compagni quando scoprono le sue origini la evitano. Lora raggiunto l’apice del successo inizia a soffrire di solitudine. Gli impegni lavoratori le impediscono di occuparsi della figlia Susy che accusa la madre di trascurarla. Sara Jane non vuole avere nulla a che fare con la propria madre e per evadere dall’ambiente in cui vive, si crea nella mente un mondo fittizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA