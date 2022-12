Lo specchio della vita/ Su Rete 4 il film di Douglas Sirk

Lo specchio della vita, film del pomeriggio di Rete 4

Lo specchio della vita va in onda oggi, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 16.20 su Rete 4. Questa è una pellicola appartenente al genere drammatico e prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1959 da Ross Hunter. Il regista Douglas Sirk scelse per il cast interpreti del calibro di John Gravis, Susan Kohner, Lana Turner e Sandra Dee. Il film è una rivisitazione della pellicola omonima prodotta nel 1934 sotto la direzione di J. M. Stahl. La risonanza del progetto portò nel 2015 all’inclusione presso la National Film Registry.

Il successo della pellicola è avvalorato dalle 2 candidature ricevute ai Premi Oscar del 1960 e dal trionfo ai Golden Globe del medesimo anno nella categoria di Miglior attrice non protagonista. Nonostante la datazione della pellicola e gli allora mezzi cinematografici, in Lo specchio della vita non sono stati ravvisati numerosi errori avvenuti nel corso delle riprese. Tra le rare citazioni in merito presenti in rete, molti hanno segnalato come nella scena dove la protagonista poggia sul divano, avvenga qualcosa di particolare alla disposizione dei cuscini. Questi, nel giro di pochi passaggi di inquadratura, passano da una posizione e all’altra con rispettivi cambi di ombra inspiegabili.

Lo specchio della vita, la trama del film

La storia de Lo specchio della vita parte dalla disperazione di una giovane madre, da tempo alle prese con la tragica sparizione della propria figlia e con le costanti ricerche che si rivelano vane. Proprio quanto la speranza sembrava spegnersi, Lora incontra per puro caso una donna di nome Annie e con una figlia di nome Sarah Jane. La circostanza le destava un leggero presentimento e decise di assumere come domestica la donna nonostante le ristrettezze economiche gravassero in maniera non poco rilevante. Nello stesso giorno della sparizione di Suzie la donna aveva conosciuto anche un piacente fotografo di nome Steve Archer con il quale inizia una vera e propria relazione. La donna voleva provare a ripartire senza mai dimenticare la speranza del ritrovamento di sua figlia. Da questo momento in poi per Lora le cose sembreranno migliorare, in particolare dal punto di vista professionale.

Il suo passato da attrice la porterà ad essere notata da un importante produttore che la renderà una comica di grande successo. L’ambizione però supera il sentimento e la voglia di arrivare sempre a nuovi traguardi porta alla rottura con Archer e alle continue discussioni con Annie. Proprio con quest’ultima i rapporti arriveranno ai minimi termini e la vita della protagonista entrerà nuovamente in un turbinio negativo.

Lora infatti aveva iniziato fin dal primo incontro con la piccola a considerarla praticamente sua figlia; complice il colore della pelle tendente al bianco a differenza della madre naturale. Come limite alla sofferenza per la sparizione di Suzie, la protagonista aveva dunque cresciuto la piccola senza mai far accenno alle sue reali origini e alle differenze tra di loro. Sarà proprio quando Annie comprenderà il peso delle sue origini a non trovare più l’intesa con la donna. Lora accecata dalle difficoltà, tra l’ambizione artistica e la rottura con l’uomo amato, cercherà comunque di ritrovare l’equilibrio familiare dando maggiore peso al valore dei sentimenti.

