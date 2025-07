Lo specialista è un film d'azione con protagonisti due giganti del cinema: Sylvester Stallone e Sharon Stone. La regia è di Luis Llosa

Lo specialista, film su Rete 4 diretto da Luis Llosa

Giovedì 24 luglio 2025, la prima serata di Rete 4, alle ore 21:25, vede la messa in onda dell’action thriller Lo specialista. Il film è uscito nelle sale nel 1994 per la Warner Bros. ed è diretto dal peruviano Luis Llosa, cugino del celebre scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, che nel 1997 girerà un lungometraggio che suscitò molta ilarità, Anaconda, facendogli vincere un Razzie Award come peggior regista.

Erika Strambi/ Un testimone: “L'ho vista in un locale a Segrate, era con uomo poi ad un certo punto...”

Le musiche sono invece di prima scelta perché orchestrate dal grande John Barry, autore delle colonne sonore di una dozzina di film di 007.

Il soggetto è tratto liberamente dal romanzo di John Shirley che nel 2004 realizzerà lo script per il film Constantine, con Keanu Reeves.

Protagonisti della pellicola Lo specialista sono due star che all’epoca erano veri sex-symbol, Sylvester Stallone e Sharon Stone, i cui cachet si dice siano stati milionari. Il film è quindi principalmente basato sulla prova d’attore dei due, anche se con risultati contrastanti, come spesso accade in scelte di questo tipo. Completano il cast altri volti importanti del cinema, come James Woods, Rod Steiger e Eric Roberts.

Chi è Andrea Marinelli, tentatore di Temptation Island 2025/ Flirt con Lucia? Ecco qual è il suo vero sogno

La trama del film Lo specialista: un ex agente della Cia vendica una donna a cui hanno ucciso la famiglia

Lo Specialista parte da un episodio avvenuto verso la metà degli anni ’80 nel pieno del narcotraffico colombiano. A Bogotà, i due agenti della CIA specializzati in esplosivi Ray Quick e Ned Trent devono far esplodere l’auto di un boss del cartello al suo passaggio su un ponte.

Tutto sembra procedere secondo i piani, se non che all’interno della macchina viene rilevata la presenza non prevista di una donna. I due agenti litigano sul da farsi: Ray preferisce annullare la missione, mentre Ned non ne vuole sapere e fa esplodere l’ordigno che uccide entrambi i passeggeri. Ray denuncia così il collega e lo fa cacciare dalla Cia.

Temptation Island 2025: puntata 24 luglio/ Diretta e coppie: l'epilogo tra Sonia B. e Simone

Anni dopo, Ray si è ritirato a vita privata e fa il sicario su commissione, ma solo per uccidere delinquenti accertati, mentre Ned, avendo perso il lavoro, si è riciclato come tuttofare per il boss mafioso Joe Leon. Un giorno Ray viene contattato da una donna di nome May Munro che vuole incaricarlo di uccidere gli uomini che hanno assassinato i suoi genitori di fronte a lei, quando era ancora una bambina. Si tratta di scagnozzi di Leon e inizialmente il sicario rifiuta il lavoro.

La donna decide così di farsi giustizia da sola, ma in realtà non sa che Ray la sta seguendo in incognito per capire meglio il caso.

May si fa quindi coinvolgere dal giro dei mafiosi per avvicinare i malviventi ed eliminarli, in una situazione che apparentemente sembra la porti a fare il doppio gioco con Ray. In realtà i due insieme riusciranno a sconfiggere il clan unendo le forze e a riportare giustizia nelle vite di entrambi.