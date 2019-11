Lo specialista/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 20 novembre)

Lo specialista va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 novembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1994 Dalla casa cinematografica Warner Bros con la regia di Luis Llosa, il soggetto è stato scritto da John Shirley mentre la sceneggiatura è stata adattata da Alexandra Seros. Il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Jeffrey L. Kimball, il montaggio è stato eseguito da Jack Hofstra mentre le musiche della colonna sonora da John Barry. Nel cast figurano tanti attori piuttosto famosi ed apprezzati anche dal pubblico italiano come nel caso di Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Rod Steiger ed Eric Roberts.

Lo specialista, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Lo specialista. Ray è un esperto di esplosivi che collabora con la CIA per alcuni missioni piuttosto importanti che vengono portate avanti in diversi stati del mondo. A metà degli anni Ottanta l’uomo si trova esattamente in Sudamerica dove insieme al proprio colonnello Ned. La missione alla quale sta prendendo parte consiste nel far saltare in aria un ponte mentre viene attraversato da una macchina che avrà a bordo un esponente dei narcotrafficanti. Tutto sembra andare secondo i piani se non fosse che ad un certo punto ci si rende conto che all’interno dell’auto vi sia anche una ragazza del tutto estranea ai fatti, Ray vorrebbe fermare il tutto ma Ned non glielo permette dimostrando grande sangue freddo e soprattutto nessuno scrupolo nei confronti della giovane vittima. Ray prova a salvarla ma lo scoppio diventerà inevitabile portando alla morte della donna e dello stesso narcotrafficante. La vicenda segnerà per sempre l’esistenza di Ray il quale denunciare Ned portando alla sua condanna e licenziamento. Alcuni anni più tardi anche Ray ha lasciato la Cia ed ora lavora come una sorta di sicario su commissione ma soltanto per uccidere personaggi del mondo criminale. Un giorno viene avvicinato da una donna che le chiede di poterlo ingaggiare per uccidere dei malviventi che in passato hanno ucciso senza alcuna remora i propri genitori costringendola ad una vita di grande dolore senza poter mai più poter godere dell’affetto dei propri cari. Inizialmente lui rifiuta salvo poi ritornare sui propri passi e decide di farsi carico di una missione che si dimostrerà molto più complicata del previsto in quanto la donna è stata ingaggiata da Nad il quale è diventato un uomo di fiducia al fianco di un potente boss. Il loro obiettivo è quello di uccidere una volta per tutte Ray anche perché sta dimostrando di essere un nemico per quanto riguarda la criminalità organizzata. La vicenda diventerà molto più complessa in quanto tra Ray e la donna scatterà una passione che permetterà ai due di sfuggire alle dinamiche del Boss.

