Lo sperone nudo/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Janet Leigh

Lo sperone nudo, film di Rete 4 diretto da Anthony Mann

Lo sperone nudo va in onda oggi, 19 aprile, a partire dalle ore 16:55 su Rete 4. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1953 e appartiene al filone western.

Il regista della pellicola risulta essere Anthony Mann mentre la sceneggiatura è stata scritta da Sam Rolfe e Harold Jack Bloom. All’interno del cast del film ci sono diversi attori che hanno fatto la storia di Hollywood come James Stewart, Janet Leigh, Robert Ryan, Ralph Meeker e Millard Mitchell. Le musiche sono state realizzate dal compositore Bronislau Kaper mentre la fotografia è stata curata da William C. Mellor.

Lo sperone nudo, la trama del film: una sorpresa amara

Leggiamo la trama de Lo sperone nudo. Howard Kemp è un reduce della Guerra di Secessione. Dopo aver visto in prima persona gli orrori della guerra e ciò che fa agli uomini decide di tornare alla sua fattoria per poter finalmente vivere una vita tranquilla insieme alla sua donna. Al suo ritorno però, le cose non vanno per il verso giusto.

Anzi, delle amare sorprese attendono l’uomo. Howard vede infatti che la sua fattoria è stata venduta e la sua terra non c’è più. Inoltre, sua moglie ha deciso di fuggire insieme ad un altro uomo, abbandonandolo al suo destino. A questo punto, Howard non ha nulla più da perdere e decide di mettersi in cerca del fuorilegge Ben Vandergroat. In questo modo, l’ex soldato spera di riscattare il suo onore e di guadagnare qualcosa dal punto di vista economico.

Howard inoltre riesce a creare una sorta di sua squadra personale, alleandosi con un cercatore d’oro e con un disertore. Questa squadra in realtà riesce a funzionare e i tre catturano il fuorilegge. Tuttavia, quest’ultimo è un uomo molto scaltro e farà di tutto per mettere i compagni di squadra l’uno contro l’altro, arrivando a mentire e a fare proposte impensabili. Si arriverà dunque alla resa dei conti finale, dove tutti i nodi verranno al pettine e Howard avrà l’occasione per riscattare la sua vita, ormai andata in rovina.

