Lo sperone nudo/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 5 dicembre 2020)

Viaggio nel tempo nel pomeriggio del 5 dicembre 2020 per un classico pomeriggio Western proposto da Rete 4 alle ore 16,40: con ‘Lo sperone nudo (The Naked Spur)’ si viaggia a cavallo sino al 1953, anno nel quale fu prodotto il film proposto dalla rete Mediaset che non lesina mai, nei suoi pomeriggi al cinema, i ‘classiconi’ del genere. Amati da un folto pubblico, i lungometraggi Western sono considerati immortali nel cinema e con ‘Lo sperone nudo’ il pubblico di casa avrà la possibilità di rivedere un film di grande successo, un intramontabile. Il film è diretto da Anthony Mann, un eroe del genere e del noir anche in bianco e nero, regista che molti di voi ricorderanno per ‘Chiaro di luna all’Avana (Moonlight in Havana)’ del ’42 o ‘Il passo del diavolo (Devil’s Doorway)’ del ’50 con Robert Taylor.

Mann alla fine della carriera piazzò una coppia di film indmenticabili, coinvolgendo anche l’Italia nella produzione di ‘La caduta dell’impero romano (The Fall of the Roman Empire)’, lo ricorderete per la superba interpretazione di Sophia Loren nel ruolo di Lucilla e Alec Guinness nel ruolo di Marco Aurelio mentre l’anno successivo diresse l’ennesiam super coppia di attori, Richard Harris e Kirk Douglas, nel capolavoro ‘Gli eroi di Telemark (The Heroes of Telemark)’ sul tema della lotta al nazismo.

Protagonisti de ‘Lo sperone nudo’ uno dei cowboy per eccellenza assieme a John Wayne, parliamo di James Stewart indimenticabile in film come ‘Scandalo a Filadelfia (The Philadelphia Story)’ accanto a Katharine Hepburn, film con il quale vinse l’Oscar, oppure, accanto a Kim Novak, strepitoso nel genere thriller con ‘La donna che visse due volte (Vertigo) ‘ o, assieme a Doris Day, ‘L’uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much)’ entrambi diretti da Alfred Hitchcock. Hitchcock è indirettamente presente anche nella compagine femminile de ‘Lo sperone nudo’: nel ruolo di Lina Patch troviamo infatti quella Janet Leigh che con il grande regista vinse diversi premi per ‘Psycho’.

Lo sperone nudo, la trama del film

Ecco la trama de Lo sperone nudo. La Guerra di Secessione, la grande guerra civile americana, è da poco terminata e i reduci di entrambe le fazioni, yankee e sudisti, tornano alle loro realtà cercando di riprendere la propria vita con una naturalezza non facile da riconquistare. Howard Kemp ha solo un sogno: tornare alla vita tranquilla nel suo ranch, ma, tornato a casa, la fattoria è stata venduta dalla moglie nel frattempo fuggita con i soldi della vendita e con un nuovo uomo. Una beffa insopportabile per Howard Kemp. L’unica opzione per Kemp è catturare il fuorilegge Ben Vandergroat sul quale pende una grossa taglia, indispensabile per poter riacquistare il ranch e riprendere la propria vita; Kemp è cinico, accetta l’onta subita dalla ex donna, ha solo uno scopo e lo persegue sino in fondo, Ben Vandergroat dovrà finire sotto la sua voglia di riscatto e consegnato allo sceriffo.

Non può però farcela da solo e cerca un’alleanza con altri disperati come lui e saranno un cercatore d’oro con poche pepite in banca e un ricercato per reati minori ad unirsi a Kemp sulle tracce del bandito ricercato da molti sceriffi e diverse contee.



