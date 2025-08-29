Lo sport preferito dall'uomo è una commedia del geniale Howard Hawks con protagonisti Rock Hudson e Paula Prentiss

Lo sport preferito dall’uomo, film su Rete 4 diretto da Howard Hawks

Il pomeriggio di Rete 4, venerdì 29 agosto, è all’insegna della commedia brillante con la messa in onda, alle 16.30, del film Lo sport preferito dall’uomo. Uscito nel 1964 è diretto da un fuoriclasse del genere, Howard Hawks, cineasta eclettico che diventò famoso per il gangster movie Scarface – Lo sfregiato (proprio il film rivisitato nel 1983 da Brian De Palma, con Al Pacino), ma che in seguito si dedicò alla miglior espressione della Hollywood glamour, dirigendo John Wayne, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart e Lauren Bacall in molti film capolavoro. Il soggetto della pellicola è tratto dal racconto The girl who almost got away, di Pat Frank, mentre la sceneggiatura è scritta da John Fenton Murray, Steve McNeil e Leigh Brackett. La colonna sonora è di Henry Mancini, autore della celebre Moon River di Colazione da Tiffany e del tema de La Pantera Rosa.

Luca Lucini, chi è la moglie misteriosa: è sposato?/ La scelta clamorosa per salvare il matrimonio

Protagonista del film è Rock Hudson, attore che nella sua carriera ha spaziato dal western alla commedia fino a ruoli più drammatici, candidato all’Oscar per Il gigante, e indiscusso sex-symbol dell’epoca. Con lui ci sono Paula Prentiss, anche lei stella delle commedie accanto a Peter Sellers, e Maria Perschy, che aveva recitato con il nostro Alberto Sordi ne Il moralista (1959). Completano il cast Edy Williams, John McGiver, Charlene Holt e Roscoe Karns.

Marlyne Barrett lascia Chicago Med dopo 10 anni: Maggie Lockwood sparisce dalla serie/ Cos’è successo davvero

La trama del film Lo sport preferito dall’uomo: un adorabile imbranato quanto fortunato

Lo sport preferito dall’uomo racconta la storia di un responsabile della vendite di un negozio sportivo, autore di un manuale di pesca, Roger Willoughby. In realtà, l’uomo non ha mai pescato in vita sua, prova repulsione per i pesci e tutto ciò che sa lo ha imparato da racconti di altri pescatori.

Ogni anno, sul lago Wakapoogee, si tiene la competizione di pesca e le due organizzatrici Abby e Easy convincono il proprietario dello store a farlo partecipare.

Naturalmente non sanno che Roger è totalmente incapace, ma data la loro insistenza quest’ultimo sarà costretto a confessare il suo segreto. Le due non sono per nulla impressionate e anzi: si pongono l’obiettivo di insegnargli a pescare in una settimana.

Anna Mazzamauro: "Fantozzi? Villaggio disse di avermi scelto come si sceglie un cess*"/ "Cos'è successo dopo"

Nei giorni di preparazione alla gara, nasce un sentimento tra Roger e Abby e l’ultima sera prima della gara, la ragazza si presenta nel cottage di Roger per sedurlo, portando con sé un sonnifero per stordirlo. In realtà lo prenderà lei e si addormenterà nel letto accanto a lui. La mancata tresca verrà scoperta da Tex, la fidanzata ufficiale di Roger, che lo pianterà in asso.

La gara invece andrà inaspettatamente bene, perché il nostro avrà una fortuna sfacciata nonostante la sua goffaggine e riuscirà addirittura a portarsi a casa il trofeo. A questo punto in Roger nasce il dilemma se raccontare tutto o tacere, ma sarà convinto da Abby a confessare la sua truffa. Verrà licenziato inizialmente dal capo, ma con sorpresa, gli altri partecipanti alla gara, colpiti dalla sua sincerità, lo convinceranno a riassumerlo perché perfetto esempio di come chiunque, con una buona attrezzatura, possa diventare pescatore provetto, procurando così un’ottima pubblicità al negozio. Infine, Roger conquisterà anche l’amore di Abby.