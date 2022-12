Lo sport preferito dall’uomo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Lo sport preferito dall’uomo, film di Rete 4 diretto da Howard Hawks

Lo sport preferito dall’uomo (Man’s favorite sport? in lingua originale) è un film commedia sentimentale del 1964, e andrà in onda oggi, venerdì 2 dicembre, su Rete 4 alle ore 16:40. La pellicola vede alla regia e alla sceneggiatura Howard Hawks, un’altra volta alle prese col raccontare i ‘drammi’ di un uomo che soccombe alle donne in una delle sue pellicole.

Si tratta infatti di uno dei registi più noti e amati dei primi decenni dell’industria cinematografica di Hollywood, e in questo film il protagonista è interpretato da un altro personaggio che godeva di grande popolarità all’epoca: l’attore Rock Hudson. Le tre ragazze che invece tirano di fatto le fila del film (la rossa, la bionda e la mora) sono interpretate da Paula Prentiss, Maria Perschy e Edy Williams.

La parte del protagonista era sta inizialmente offerta a Cary Grant, per poi ripiegare su Rock Hudson. Su quest’ultimo, ritenuto dai più un attore mediocre, la critica si è espressa favorevolmente riguardo la sua interpretazione in questo film, anche grazie alla presenza e sinergia delle co-protagoniste e le loro abilità recitative.

Lo sport preferito dall’uomo, la trama del film

La trama de Lo sport preferito dall’uomo racconta del protagonista Roger Willoughby, conosciuto e stimato nell’ambiente della pesca come uno dei massimi esperti in virtù di un manuale da lui scritto e dalla sua professione nel commercio di articoli sportivi. Quando però l’azienda per cui lavora, la reale e tuttora nota Abercrombie & Fitch, gli chiede di partecipare a una gara di pesca per ragioni di marketing, lui è costretto ad ammattere alle organizzatrici dell’evento di non avere mai pescato in vita sua e di detestare lo sport, e la fama di esperto in materia che si è guadagnato deriva solo dalla conoscenza attinta da testimonianze secondarie. Le due organizzatrici, Abby ed Easy, lo aiutano comunque a prepararsi in vista della gara, che arriverà addirittura a vincere arrivando in finale anche grazie a una buona dose di fortuna. Tra vari malintesi e sotterfugi amorosi, Roger viene lasciato dalla sua ragazza e, dopo aver seguito il suggerimento di confessare la sua inesperienza, viene anche licenziato dal suo posto di lavoro. Ma per il protagonista le cose sono comunque destinate ad andare per il meglio a livello professionale e sentimentale.

