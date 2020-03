Lo stagista inaspettato/ Video, su Canale 5 il film con Robert De Niro

Lo stagista inaspettato va in scena su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 16 marzo, a partire dalle ore 21,10. Tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2015 dalla casa cinematografica Waverly Films mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche stata gestita dalla Warner Bros. La regia di questo film è stata affidata a Nancy Myers la quale sia anche occupata del soggetto e della sceneggiatura, le musiche della colonna sonora sono state composte da Theodore Shapiro, la scenografia è stata realizzata da Kristi Zea mentre costumi indossati dagli attori sul set cinematografico portano la firma di Jacqueline Oknaian. Nel cast di questa pellicola sono presenti tanti attori famosi per cui Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, Andrew Rannells, Adam DeVine e Zack Pearlman.

Lo stagista inaspettato, la trama del film

Ecco la trama de Lo stagista inaspettato. Un’azienda di Brooklyn che si occupa di commercio on-line di capi di abbigliamento ha deciso di mettere in atto un suggestivo stage nel quale vuole inserire degli stagisti senior. Si tratta di una opportunità che viene presa in considerazione dal settantenne Ben il quale dopo la morte della moglie e soprattutto dopo aver terminato la sua lunga carriera professionale ha deciso di rimettersi in carreggiata e di avere degli obiettivi che possano arricchire la sua quotidianità fatta soltanto di ozio.

L’uomo si presenta all’interno della sede di questa società che peraltro è anche la sede dell’azienda con cui ha lavorato per tanti anni per quanto riguarda la realizzazione di elenchi telefonici. Inizialmente non viene tanto preso in considerazione ma dopo aver dimostrato di essere in possesso di tanta competenza e professionalità diventa di fatto una sorta di assistente personale della proprietaria dell’azienda.

La proprietaria è una giovane donna in carriera sposata con un uomo che ama tantissimo e dal quale ha avuto una splendida bambina ma che tuttavia dedica troppo tempo al suo lavoro praticamente non occupandosi mai del marito e della stessa figlia. Ben si dimostra un uomo di grande capacità di capire le situazioni ed infatti si rende conto immediatamente come ci sia una problematica nel rapporto tra la donna e il marito che a quanto sembra è stato quasi costretto a tradirla per poter ottenere la sua attenzione.

Insomma si dimostrerà essere una risorsa estremamente importante non solo nell’economia della società ma anche e soprattutto per la sua proprietaria che avrà in lui un importante consigliere che l’aiuterà enormemente in una fase molto delicata della sua azienda ossia quella in cui si sta cercando un amministratore delegato che possa occuparsi di tutte le varie esigenze e quindi permettere alla stessa proprietaria di occuparsi maggiormente della famiglia.

