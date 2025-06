Lo stalker della stanza accanto è un tipico thriller al femminile come si coviene ai film crime di Lifetime Channel. Protagonista è Jen Landon

Lo stalker della stanza accanto, thriller Lifetime su Rai 2

Sabato 21 giugno 2025, la prima serata di Rai 2, alle ore 21:20 si tinge di crime con il thriller Lo stalker della stanza accanto (titolo originale Within These Walls). Realizzato nel 2022, con la regia di Anne De Léan, è una produzione televisiva per Lifetime, canale satellitare statunitense che propone pellicole ad alta tensione con protagoniste donne.

Al centro della vicenda troviamo un cast di volti familiari per chi segue la serialità televisiva. La protagonista è Jen Landon, attrice che porta con sé un’eredità artistica importante, essendo figlia dell’indimenticato Michael Landon, e che si è affermata con forza nel panorama attuale grazie al suo intenso ruolo di Teeter nella serie di culto Yellowstone. A darle la replica sono Joshua Close, attore dal percorso solido e versatile, e Carolina Bartczak, la cui carriera spazia dalle produzioni indipendenti a kolossal come X-Men: Apocalisse.

La trama del film Lo stalker della stanza accanto: un ex che non vuole saperne di andarsene

Protagonista de Lo stalker della stanza accanto è Mel, una mamma single che cerca di ricostruire la propria vita con la figlia Brook dopo la fine di una relazione con Ben, un uomo mite ma piuttosto invadente. Un giorno la donna inizia a percepire delle stranezze in casa sua: oggetti spostati inspiegabilmente, rumori strani e soprattutto quella sensazione di essere sempre osservata e seguita.

La spiegazione a tutto questo è che in realtà Ben non è mai andato via da quella casa, perché vive di nascosto nell’attico sovrastante controllando ogni cosa della vita di Mel. Ignara della situazione, lei cerca di instaurare una nuova storia sentimentale con Sam, un suo collega, molto seducente ma dalle emozioni ballerine. Nel frattempo però i fatti insoliti diventano sempre più clamorosi: letti che vengono rifatti, file che spariscono dal PC e anche un tentato avvelenamento, in un crescendo che culminerà con una resa dei conti nell’attico all’ultimo sangue.

