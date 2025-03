Lo Stato delle Cose torna oggi, lunedì 24 marzo 2025, in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata ricca di ospiti e temi da affrontare. Le anticipazioni ci indicano che il nuovo appuntamento del programma condotto da Massimo Giletti si aprirà con un approfondimento sull’attualità politica: ci sarà per questo Vittorio Feltri per fare il punto della situazione. Tra i temi affrontati anche la guerra in Ucraina, gli sviluppi del dialogo tra americani e russi e il piano di riamo europeo.

In questo caso il conduttore avrà modo di raccogliere le dichiarazioni di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ma in studio ci sarà spazio anche per le considerazioni dell’ex ambasciatrice Elena Basile. Dalla politica si passerà al politicamente corretto, con un confronto sulla cultura woke che potrebbe trasformarsi in un duello, visto che Lo Stato delle Cose ha deciso di coinvolgere due personalità dalle idee diverse sul tema, cioè Vladimir Luxuria e Francesco Storace.

Anticipazioni Lo Stato delle Cose, temi e ospiti della puntata di oggi: dal caso Gintoneria a Fedez

Vladimir Luxuria e Francesco Storace saranno anche coinvolti sulla novità delle ultime ore, cioè la decisione del ministro dell’Istruzione Valditara di vietare schwa e asterischi nei documenti e nelle comunicazioni delle scuole. Ma le anticipazioni sulla nuova puntata de Lo Stato delle Cose ci offrono altri spunti in merito ai temi che verranno affrontati stasera. Ad esempio, i riflettori si riaccenderanno sul caso Gintoneria, quindi su Davide Lacerenza, a cui di recente la Questura di Milano ha revocato la licenza, quindi non potrà riaprire il locale, che tra l’altro ha fatto da sfondo anche a una tragedia.

Il programma ha raccolto la testimonianza di una persona che conosce una giovane donna che un anno fa è morta in circostanze poco chiare. Un altro caso di cui la trasmissione di Massimo Giletti torna a occuparsi è Fedez, perché si intreccia con l’inchiesta “doppia curva” e le amicizie “pericolose” del rapper con alcuni ultras del Milan che sono finiti in manette nell’ambito di tale indagine. Infine, riflettori puntati anche sull’aggressione a Cristiano Iovino, una vicenda per la quale è stata chiesta l’archiviazione, ma Lo Stato delle Cose vuole fare definitiva chiarezza sulla questione.

Come seguire in diretta tv la puntata di oggi “Lo Stato delle Cose” e video streaming Rai

La nuova puntata di “Lo Stato delle Cose” andrà in onda in diretta tv oggi, lunedì 24 marzo 2025, alle ore 21:20 su Rai 3, ma potrà essere seguita anche in diretta video streaming sulla piattaforma Raiplay. Al termine della puntata, la stessa verrà caricata sulla medesima piattaforma e sarà, quindi, a disposizione di coloro che non hanno avuto modo di seguirla in diretta o per chi vorrà rivederla. Ricordiamo a tal proposito che Raiplay è disponibile su smart tv, oltre che su dispositivi mobile, come tablet e cellulari, e pc.