Torna in onda questa sera – come di consueto nella prima serate del lunedì – la trasmissione Lo Stato delle Cose che grazie alle anticipazioni diffuse a mezzo stampa in queste ore sembra attenderci con una puntata ricca di scontri tra i numerosi ospiti e alcuni interessanti approfondimenti su alcuni dei fatti di cronaca più interessanti dell’ultimo periodo: come sempre la conduzione e il ruolo di mediatore tra gli ospiti è affidato a Massimo Giletti ‘storico’ volto del programma Lo Stato delle Cose che rappresenta un po’ il proseguo ideale del similare L’Arena, poi confluito su La7 con il nome Non è l’Arena e trasformato – infine – nel programma in onda questa sera.

Assieme a Giletti, hanno scritto la puntata di oggi di Lo Stato delle Cose Emanuela Imparato e Massimo Martelli, con una regia che Rai Cultura ha affidato ad Alessandro Renna: come anticipavamo prima, la diretta inizierà alle ore 21:30 e potrà facilmente essere seguita semplicemente collegandosi a Rai 3; mentre al contempo grazie alla piattaforma RaiPlay (raggiungibile cliccando su queste parole) il programma potrà essere seguito anche in streaming da cellulare, dal web e sulle smart TV grazie all’apposita applicazione, oltre a permettere di recuperare anche la replica del programma.

Anticipazioni e ospiti della diretta di oggi di Lo Stato delle Cose: dai passaporti a Fedez, interverranno Conte, Vannacci e Sala

Entrando ora nel merito delle anticipazioni sulla diretta odierna di Lo Stato delle Cose, vale la pena partire dagli ospiti presenti in studio: il primo ad intervenire sarà il giornalista Vittorio Feltri con il suo consueto punto settimanale sulla situazione geopolitica internazionale, seguito dal dibattito tra Giletti e il leader pentastellato Giuseppe Conte incentrato sull’economia e sulla guerra in Ucraina; mentre in un secondo momento spetterà al generale Roberto Vannacci e alla giornalista Giovanna Botteri discutere (e forse scontrarsi) su Donald Trump, sull’Europa e sull’Italia.

Tra ospiti e dibattiti, durante la diretta di oggi di Lo Stato delle Cose troveranno posto anche i consueti approfondimenti che partiranno da un focus sul tema – sempre attuale – del traffico di passaporti italiani nato attorno al principio dello ius sanguinis: un giro d’affari da svariati milioni di euro sfruttato dagli stranieri soprattutto per accedere all’Europa o agli States con un foglio di via italiano; mentre da lì si passerà all’attualità del conflitto mediatico tra Fedez e Chiara Ferragni indagando come il rapper stia affrontando questi giorni divisi tra il successo a Sanremo e l’inchiesta sui suoi amici ultras: sul tema dell’indagine interverrà anche in sindaco milanese Giuseppe Sala.