Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 “per trovare fidanzata”/ “Libertà meglio dell’amore”

Lo Stato Sociale big in gara a Sanremo 2021 si raccontano a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai1. La band composta da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti è al loro secondo Festival di Sanremo e poco prima del debutto hanno deciso di raccontare il loro brano “Combat Pop”. Una canzone ironica su cui i componenti rivelano: “Combat Pop è un brano di rottura all’interno però della forma della canzone leggera. E’ l’idea di aprirsi a delle possibilità, fare il contrario ti ricorda quanto è bella Stato Sociale”. Lodovico Guenzi, ex giudice di X Factor, prende la parola e rivela: “siamo a Sanremo per trovare la fidanzata, ma anche per crescere, diventare degli ometti e mettere la testa a posto”. Serena Bortone dallo studio domanda alla band ‘qual è il segreto della vostra alchimia?’ con i componenti che rispondono: “siamo molto amici, ma abbiamo anche una stima artistica l’uno verso l’altro. E poi ci piacciamo molto anche fisicamente”.

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021: “vogliamo lanciare un segnale di fumo al Festival”

Lo Stato Sociale torna in gara al Festival di Sanremo 2021. La loro performance è sicuramente tra le più attese dopo la loro indimenticabile esibizione sulle note di “Una vita in vacanza”, una delle hit di Sanremo 2018. Questa volta però la band ha in mente di sconvolgere ancora una volta il pubblico di Sanremo e i telespettatori: “vogliamo lanciare un segnale di fumo al Festival. Anche quest’anno abbiamo cercato su google per stupire. Cercheremo di fare l’esibizione più noiosa della storia del Festival”. Cosa avranno pensato Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti de Lo Stato Sociale? Per scoprirlo non resta che seguire il Festival di Sanremo 2021 dove lo Stato Sociale è in gara con il brano “Combat Pop” che anticipa l’uscita di “Attentato alla Musica Italiana”, il nuovo album in uscita dal 3 marzo su tutte le piattaforme digitali, dal 12 marzo in doppio CD e dal 19 marzo in doppio vinile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA