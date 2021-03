Lo Stato Sociale, Combat Pop/ Lodo Guenzi non canta e la hit non decolla? (Sanremo 2021)

LASCIARE LODO GUENZI IN PANCHINA HA “PENALIZZATO” LO STATO SOCIALE?

Lo Stato Sociale, in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Combat pop” non convince totalmente il pubblico e gli esperti. Diversamente dal 2018 quando con la canzone “Una vita in vacanza” convinsero tutti, con Combat pop, Lo Stato Sociale difficilmente salirà sul podio. L’interpretazione di Albi che canta al posto di Lodo, in secondo piano rispetto ai compagni, è travolgente ed energica, ma ciò che non convince è il brano nella sua totalità avendo un inciso meno forte rispetto a quelli di altri brani della band bolognese anche se ha tutte le caratteristiche per poter diventare un tormentone.

A catturare l’attenzione del pubblico durante la performance è soprattutto la presenza del trasformista Luca Lombardo, in arte Mr. Poubelle che “ruba” la scena ai componenti de Lo Stato Sociale. Nonostante la performance scenica eccezionale in cui non manca neanche l’illusionismo, non convince neanche il look dei ragazzi de Lo Stato Sociale considerato troppo casual per il palco del Teatro Ariston.

LO STATO SOCIALE: ESIBIZIONE PUNGENTE MA NON BASTA

L’interpretazione della quarta serata de Lo Stato Sociale non ha entusiasmato la sala stampa che ha assegnato al gruppo bolognese solo la 15esima posizione mentre nella classifica generale provvisoria il gruppo si piazza all’11esimo posto. L’esibizione del gruppo bolognese è pungente e trascinante, ma non basta per conquistare i consensi delle giurie di Sanremo 2021. Probabilmente, con il televoto, potrebbero entrare nella top ten, ma difficilmente riusciranno a conquistare le prime posizioni. Il testo di Combat pop rappresenta una critica alla società attuale, soprattutto al mondo della musica di oggi non nascondendo un velo di nostalgia per la musica del passato. Tuttavia, pur avendo un ritornello orecchiabile e allegro che conquista al primo ascolto e un’interpretazione altamente ironica come lo sono tutte le varie esibizioni del gruppo, pecca di quel sentimentalismo amato dal pubblico sanremese. Il brano, tuttavia, potrebbe diventare uno dei più trasmessi dalle radio.



